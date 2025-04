¿Por qué no se aconseja someterse al tratamiento de depilación definitiva?

Por qué la depilación definitiva no es efectiva.

Uno de los tratamientos de belleza que más aceptación dispone es aquel que permite eliminar la presencia de vello en diferentes partes del cuerpo por medio de la depilación definitiva. Un servicio que nace por la necesidad de aquellas personas de estar conformes con su imagen al verse frente al espejo. Sin embargo, sus resultados parecieran que no son tan prolongados como muchos creen.

Muchas veces la aplicación de estos tratamientos dependen bastante de lo que una persona sienta sobre su cuerpo y con el fin de alcanzar cierta comodidad para poder desarrollar su vida de forma plena. Por medio de una serie de sesiones, se podrá conseguir un resultado que sorprende, pero en algunos usuarios puede que los efectos que se obtienen no coincidan con lo esperado y deban repetir todos los pasos que llevaron a cabo. Algo que implica gastar más dinero.

"Chicas que tengan la depilación definitiva ya voy por la sesión doce. Todavía si no voy cada 2 o 3 meses me crece el pelo cada 4 o 5 días. ¿Qué onda esto es normal? No es que pensé que NUNCA MÁS me iba a crecer el pelo pero tampoco que tenía que seguir yendo tan seguidamente", expresó Lusuaarezz, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Las respuestas al posteo fueron divididas. "La depilación definitiva es la estafa piramidal de las girls, ya tuvimos esta conversación varias veces", agregó Langostar_.

Lo particular es que los efectos del tratamiento dependen de la calidad de pelo que la persona tenga, así como también el servicio contratado. Algunos suelen ser más efectivos con otros y ayudan a retrasar el crecimiento del vello o eliminarlo de manera definitiva. Otra de las explicaciones de los especialistas es que un cambio hormonal puede generar que los pelos crezcan de vuelta y anulen la aplicación.

"No resulta efectivo cuando el vello es claro (rubio pelirrojo) y fino", expresan desde Sanitas. También se debe considerar que el tratamiento solo elimina aquellos pelos que se encuentran en fase de crecimiento. Por ende, es probable que con el paso de los meses haya que realizar un nuevo periodo de sesiones para quitar a los filamentos que se fueron desarrollando.

Por qué no hay que sacarse los pelos de la nariz

Otro tratamiento de belleza que hombres y mujeres aplican sobre su cuerpo es la eliminación de pelos que se encuentran dentro de las fosas nasales. La explicación sobre la motivación de llevar a cabo este accionar es que algunos filamentos sobresalen y no son para nada estéticos a la vista. Sin embargo, hay una advertencia que se vincula con proteger al organismo ante el posible contagio de enfermedades.

"La principal función de las vibrisas en nuestro cuerpo es defensiva. Los folículos pilosos en el vestíbulo nasal funcionan como un filtro y son la primera línea de defensa del sistema inmunitario de las fosas nasales", explica el Dr. Octavio Garaycochea, integrante de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Por lo tanto, solo es recomendable recortar las puntas de aquellos pelos que se encuentren a la vista, pero sin arrancarlos.