¿Por qué la arcilla es considerada un remedio natural y para qué sirve?

Por qué usar arcilla contra las picaduras

Desde hace un tiempo, se comenzó a popularizar el uso de arcilla para combatir algunos contratiempos que pueden generar de acuerdo determinados contactos que las personas puedan llegar a experimentar. Un elemento natural que se consigue de manera fácil y que porta la promesa de darle solución a ciertas dolencias que se manifiestan en determinadas partes del cuerpo.

Hay conocimientos populares que se mantienen vigentes dentro de la sociedad, debido a que se transmiten a lo largo de generaciones. Uno de ellos recomienda usar barro o arcilla, que también puede ser verde, para hacer frente determinados dolores que puedan llegar a producirse por una picadura de mosquito o de abeja.

"Hoy me acordaba que cuando me picó una avispa en el cachete y me inflé como pez globo, mi vieja me puso barro en la boca para bajar la inflamación", expresó Kicocrea, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto despertó cierta curiosidad en sus seguidores porque no todos hacen uso de este método frente a un problema similar. Lo mejor es aplicar hielo en la zona para ayudar a reducir la hinchazón.

De hecho, los especialistas señalan que no es aconsejable llevar a cabo este tipo de prácticas. "El mito de que el barro ayuda a curar las picaduras es completamente incierto y lo único que puede hacer es incrementar el riesgo de sobreinfección", expresan desde Alimente. La indicación se fundamenta en que no se tiene precisión de que pudo haber caído antes en el suelo y es arriesgado colocarlo en una zona que se encuentra lastimada.

Por otro lado, hay otras corrientes que recomiendan el uso de arcilla verde para cicatrizar la piel, como antiinflamatorio, absorber toxinas y desintoxicar el organismo. Su fundamento se basa en que se trata de una técnica que se empleaba bastante en el Antiguo Egipto. Sin embargo, no hay estudios científicos que puedan demostrar resultados favorables sobre la aplicación en los casos mencionados. Lo mejor es recurrir al médico y seguir sus órdenes.

¿Cuáles son los alimentos que más picaduras de mosquitos generan?

La picadura de los mosquitos puede ser producto de varios factores pero hay uno que se vincula con la alimentación que una persona lleva a cabo de manera diaria. Esto es producto de que el cuerpo produce un determinado olor que va a ser captado por el insecto y este le indicará que tan aceptable o no es alguien antes de ser atacado.

"Lo que comemos afecta a cómo olemos. A través de una serie de estudios se identificó a la cerveza y a las bananas como consumos con consecuencias atractivas para algunos mosquitos", expresaron desde El Gato y La Caja. Por ende, se recomienda tener un consumo moderado durante los meses del año en los que estos insectos tienen mayor presencia en el exterior.