Ni botox ni cremas: el truco que elimina definitivamente las arrugas con cinta adhesiva.

El paso del tiempo se ve reflejado en la piel. Si bien hay quienes lo ven como marcas de experiencia, muchos otros buscan que sea lo menos notorio posible. Sin recurrir a cremas ni botox, quienes ya lo probaron aseguran que la cinta adhesiva puede ser el aliado que se necesita para eliminar arrugas.

La cinta adhesiva se encuentra en cualquier casa y no significa un gran gasto, como sí lo pueden ser las cremas y, mucho más aún, los tratamientos estéticos como el botox, por lo que el truco es cada vez más resonante en las redes sociales. A continuación te detallamos todo lo que tenés que saber al respecto.

¿Cómo eliminar arrugas con cinta adhesiva?

La cinta adhesiva puede ser el aliado perfecto para eliminar arrugas.

Elegí la cinta correcta: no todas las cintas sirven. Para este truco, necesitás una cinta hipoalergénica, como las que se usa en primeros auxilios o para piel sensible, que no cause irritación ni deje residuos difíciles de quitar. Limpiá y prepará la piel: antes de aplicar la cinta, lavá bien la zona con un limpiador suave y secá con toques, sin frotar. Esto asegura que la cinta se adhiera correctamente y no irrite la piel. Colocá la cinta sobre las arrugas: estirá suavemente la piel con los dedos y aplicá la cinta en la dirección de la arruga. Evitá tirar demasiado fuerte para no dañar la piel. La idea es alisar, no estirar bruscamente. Dejá actuar por unos minutos: dependiendo de la zona y la sensibilidad de tu piel, dejá la cinta puesta entre 5 y 15 minutos. Esto permite que la piel se “acomode” y las arrugas se suavicen temporalmente. Retirá la cinta con cuidado: despegá la cinta lentamente y en dirección contraria a la aplicación. Si sentís molestia o enrojecimiento, retirala de inmediato. Hidratá la piel después del tratamiento: para finalizar, aplicá una crema hidratante ligera o un sérum facial. Esto ayuda a mantener la elasticidad de la piel y previene irritaciones.

Qué tipo de cinta usar

Para este truco, es fundamental elegir la cinta adecuada. Lo ideal es una cinta hipoalergénica, como las que se usan en primeros auxilios o en piel sensible. Evitá cintas de embalaje o adhesivas comunes, que pueden irritar o dañar la piel.

¿Tiene algún riesgo usar cinta adhesiva para eliminar arrugas?

Riesgos como tal no hay, pero sí no es recomendable usar cinta adhesiva en la cara durante mucho tiempo, dado que puede provocar irritación en la piel. Además, la misma puede tapar los poros y bloquear la regeneración natural de la piel.