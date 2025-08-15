Se hace con café: un dermatólogo reveló cómo preparar una crema natural con dos ingredientes para eliminar las arrugas

Existe una crema facial que se hace con café y que es ideal si querés rejuvenecer tu piel y eliminar tus arrugas sin gastar grandes cantidades de dinero. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no es necesario gastar una fortuna en productos caros de skincare para eliminar las arrugas. Basta con conocer los principios activos de ingredientes naturales y saber mezclarlos inteligentemente con cremas que ya tengas en casa.
El Dr. Alejandro Moreno, dermatólogo del Centro Dermatológico Avanzado de Madrid, explicó que se puede hacer una mascarilla en casa con café y la clásica crema Nivea que es muy efectiva para las arrugas de la piel. "La cafeína presente en el café estimula la microcirculación cutánea, mientras que la crema Nivea aporta una hidratación profunda que mejora la elasticidad de la piel", cuenta el experto, en diálogo con Journee Mundiale.
Cómo hacer una mascarilla casera con la crema Nivea y café
Ingredientes
-
2 cucharadas de crema Nivea de la lata azul tradicional
-
1 cucharada de café molido (preferiblemente de molienda fina)
-
1 recipiente pequeño para mezclar
Preparación
-
Mezclá estos dos ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Pasala a un frasco o tarrito. Podés llevarla a la heladera para aplicarla fría en el rostro.
-
Asegurate de que tu rostro esté limpio. Te podés limpiar con agua micelar y agua o con algún aceite. Luego, aplicá sobre tu piel esta crema con movimientos circulares, evitando el contorno de ojos.
-
Dejá actuar durante 10 minutos y retirala con agua tibia.
-
¡Listo! Repetí esta rutina todas las noches antes de acostarte.
Beneficios del café para la piel
-
Exfolia la piel: Podés usar café molido como un exfoliante natural, frotándolo suavemente durante unos minutos sobre el rostro limpio para eliminar las células muertas.
-
Tiene un efecto antioxidante: El café contiene polifenoles y cafeína, que combaten los radicales libres. Gracias a estos compuestos, reduce los signos de envejecimiento como las arrugas finas y la pérdida de la firmeza de la piel.
-
Reduce la inflamación, el enrojecimiento y las bolsas debajo de los ojos: Si tenés la piel inflamada o con rosácea, el café aplicado sobre el rostro te puede ayudar mucho. Incluso puede ayudar a disminuir las bolsas debajo de los ojos.
-
Estimula la circulación sanguínea: Aplicarte café en la piel puede mejorar la circulación de la piel, dándole un aspecto más saludable. También puede ayudar a reducir temporalmente la apariencia de celulitis y flacidez.
-
Es bueno para las ojeras: Si te lo aplicás como contorno de ojos, puede reducir hinchazón y las ojeras gracias ya que contrae los vasos sanguíneos.