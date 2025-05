¿Cuál es la causa de que salgan puntos negros en la nariz?

Por qué salen los puntos negros.

Al momento de mirarse al espejo u observar diferentes partes del cuerpo, se puede apreciar que algunas zonas disponen de la presencia de puntos negros. Para ciertas personas no es una señal de alarma porque los eliminan sin tanto problema. Mientras que otras se preocupan y comienzan a repasar cada una de las actividades que realizan de manera diaria que puedan provocar estas erupciones.

Son pequeños puntos que sobresalen de forma inmediata cuando se hace foco en determinada parte del cuerpo. Lo más común que se encuentra visibles en la zona de la nariz y que las personas se sometan a una serie de tratamientos caseros como también profesionales con el fin de eliminarlos a todos en una sola sesión. Algo que no es aconsejable poner en marcha.

"No estoy en contra de estos tratamientos, pero la realidad es que esos puntos negros no estaban ahí por casualidad. Ese varón volverá a tenerlos en cuestión de días porque no tiene disciplina para llevar la dieta adecuada", expresó T3mp3rl3y, como figura su usuario de X (ex Twitter). Su comentario nace a partir de un video donde una persona logró eliminar una gran cantidad de estas imperfecciones en una sola sesión.

En los comentarios, es posible leer que ante una gran cantidad de puntos negros en varias partes del cuerpo es necesario recurrir a los servicios de una nutricionista como también pedir un turno con el médico clínico para que este recomiende un análisis de alergias. Esto abrió un debate más que interesante, debido a que un número significativo de personas señalaron que puede ser producto de las hormonas cuando un adolescente se encuentra en crecimiento pero el dueño del post se encargó de desmentir cada sugerencia.

¿Por qué salen los puntos negros?

No hay una zona reservada para los puntos negros, debido a que pueden aparecer en la nariz, en la espalda, el pecho, la cadera y hasta en las piernas. Cuando emergen de manera masiva, son removidos y al poco tiempo vuelven a aparecer es porque es necesario revisar algunas acciones que se llevan a cabo durante la semana.

Exceso de sebo: algunas personas pueden producir un aceite natural para hidratar a la piel de manera desmedida.

algunas personas pueden producir un aceite natural para hidratar a la piel de manera desmedida. Obstrucción de poros: el sebo junto a células muertas y bacterias pueden generar que aparezcan estos puntos.

el sebo junto a células muertas y bacterias pueden generar que aparezcan estos puntos. La dieta: los alimentos procesados y con elevado contenido de gluten/azúcar pueden influir de gran manera en la aparición de estas imperfecciones.

Estrés: varias jornadas de forma consecutiva sometido a presiones extremas por condiciones de trabajo, estudio o de cualquier índole pueden fomentar estas formaciones.

varias jornadas de forma consecutiva sometido a presiones extremas por condiciones de trabajo, estudio o de cualquier índole pueden fomentar estas formaciones. Contaminación: estar expuestos a determinados líquidos o gases es una manera de que estos puntos aparezcan.

estar expuestos a determinados líquidos o gases es una manera de que estos puntos aparezcan. Hormonas: un cambio hormonal muy marcado puede generar la presencia de los puntos negros.

Otro de los consejos que se da es que se evite dormir con el maquillaje puesto o pasar mucho tiempo con este sobre la cara para que la piel pueda respirar. Caso contrario, si esto sucede de manera frecuente, una de las consecuencias que se desprende es que aparezcan estos pequeños puntos que para muchos son considerados desagradables.