Las asaderas y fuentes de horno suelen acumular grasa con el correr del tiempo, a pesar de ser lavadas después de cada uso. Suele quedar un resto de suciedad que se va acumulando y termina en una capa que es muy difícil de sacar pero no imposible; existen trucos caseros que nunca fallan.
Pollo al horno con papas, tartas, lasañas, canelones con salsa y carnes asadas son algunas de las comidas que se preparan en el horno y, además de tener un resultado súper rico, se hacen con una de las cocciones más saludables. El tema es el después: la grasa que se les pega a estos es casi imposible de quitar por completo.
Trucos caseros para sacar toda la grasa de las fuentes de horno
Remojo con bicarbonato y agua caliente: llenar la fuente con agua bien caliente, agregar varias cucharadas de bicarbonato y dejar reposar al menos 30 minutos; la grasa se ablanda y se desprende con facilidad al frotar.
Pasta de bicarbonato con vinagre: mezclar ambos hasta lograr una crema espesa, aplicarla sobre la grasa incrustada y dejar actuar 20 minutos; al retirarla, la suciedad sale más rápido.
Sal gruesa y limón: espolvorear la sal en la fuente, exprimir jugo de limón encima y frotar con un trapo o esponja; la acción abrasiva de la sal más el ácido del limón disuelve la grasa.
Remojo nocturno con detergente: cubrir la fuente con agua caliente, añadir abundante detergente y dejar reposar toda la noche; al día siguiente, la grasa se despega casi sola.
Hervir agua con vinagre: si la fuente es resistente, colocar agua con un chorro de vinagre y calentarla en el horno hasta que hierva; el vapor afloja la grasa pegada y facilita la limpieza.
Jabón blanco en pan: frotar la grasa seca con jabón en pan, dejar que se asiente unos minutos y luego pasar un cepillo de cocina; ayuda a cortar la grasitud más dura.
Bicarbonato con agua oxigenada: mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta, aplicarla en las manchas y dejar reposar; funciona muy bien en grasa requemada.
Vapor con tapa: llenar la fuente con un poco de agua, cubrirla con papel aluminio y calentarla en el horno; el vapor generado reblandece la suciedad para que después sea más fácil removerla.