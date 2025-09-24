Existen trucos caseros que no fallan para lavar fuentes y asaderas.

Las asaderas y fuentes de horno suelen acumular grasa con el correr del tiempo, a pesar de ser lavadas después de cada uso. Suele quedar un resto de suciedad que se va acumulando y termina en una capa que es muy difícil de sacar pero no imposible; existen trucos caseros que nunca fallan.

Pollo al horno con papas, tartas, lasañas, canelones con salsa y carnes asadas son algunas de las comidas que se preparan en el horno y, además de tener un resultado súper rico, se hacen con una de las cocciones más saludables. El tema es el después: la grasa que se les pega a estos es casi imposible de quitar por completo.

Trucos caseros para sacar toda la grasa de las fuentes de horno

Remojo con bicarbonato y agua caliente : llenar la fuente con agua bien caliente, agregar varias cucharadas de bicarbonato y dejar reposar al menos 30 minutos; la grasa se ablanda y se desprende con facilidad al frotar.

Pasta de bicarbonato con vinagre: mezclar ambos hasta lograr una crema espesa, aplicarla sobre la grasa incrustada y dejar actuar 20 minutos; al retirarla, la suciedad sale más rápido.

Fuente sucia.