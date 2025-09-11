Mezclar Coca-Cola con limón y pasta dental: por qué le dicen el "diamante" y para qué sirve.

En las redes sociales abundan las recetas que prometen limpiar en profundidad las superficies del hogar, pero ninguna funciona tan bien como la Coca-Cola, el limón y la pasta dental combinados. Conocido como el "diamante" de la limpieza, esta mezcla tan extraña es perfecta para quienes lo han intentado todo contra las manchas, el sarro y la grasitud.

Libre de tóxicos que invaden el aroma del hogar, esta mezcla es una gran solución y, sobre todo, muy económica y sencilla de preparar. Tanto el limón como la pasta dental se encuentran en la frutera y baño de cualquier hogar, mientras que la Coca-Cola es una de las bebidas más consumidas a nivel global. Por lo que encontrar estos productos y mezclarlos no debería ser un impedimento en tu próxima sesión de limpieza.

Coca-Cola, limón y pasta dental: para qué sirve y cómo usarlos

Si se mezcla Coca-Cola, limón y pasta dental se logra una combinación que es un verdadero "diamante" y aliado para la limpieza de distintas superficies, ya sean del baño o cocina. Esto es gracias a las propiedades de cada uno de estos elementos. La famosa bebida cola combate el sarro y la suciedad, gracias a que contiene ácido fosfórico. El limón, por su parte, ayuda a descomponer la grasa y eliminar las manchas, gracias a que se trata de un cítrico. Por último, pero no por eso menos fundamental en la mezcla, la pasta dental actúa como blanqueador, debido a sus propiedades abrasivas y de limpieza.

Mezclar Coca-Cola con limón y pasta dental permite quitar manchas difíciles sobre superficies.

Coca-Cola, limón y pasta dental: cómo usar la mezcla

Pongamos de ejemplo que estamos frente a un inodoro con sarro o grifería con grasitud. La solución para quitar las manchas y devolverle el brillo a las superficies mencionadas es mezclar Coca-Cola, limón y pasta dental. En primer lugar, verté la bebida cola sobre un atomizador. Luego, colocá la pasta dental y revolvé hasta que se convierta en una mezcla homogénea. Por último, tomá el limón y exprimilo sobre la preparación. Agitá y rociá sobre las superficies en cuestión. Dejá actuar durante unos minutos (cuanto más tiempo mejor) y luego lavá con normalidad con los productos que solés utilizar. A continuación te dejamos las cantidades que necesitás para que funcione a la perfección:

1 limón grande.

1/2 taza de Coca-Cola.

Un dedal de pasta de dientes.

1 atomizador.

Si la mancha o suciedad está muy agarrada a la superficie, podés probar con agregar a los mencionados ingredientes 1/2 taza de vinagre blanco, 1/2 taza de detergente líquido para la ropa, 1 cuchara sopera de bicarbonato de sodio y, por último, pero no por eso menos importante, 1 litro de agua.