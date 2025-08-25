La tormenta de Santa Rosa estaría próxima a llegar a Buenos Aires.

Todos los 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima y la leyenda dice que en las semanas lindantes a esa fecha se dan fuertes lluvias y tormentas, precisamente en el rango del 25 de agosto al 4 de septiembre. De ese modo, ya hay muchos que están alerta en Buenos Aires para saber cuándo llega este fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 25 de agosto un cielo completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 20 grados en el AMBA. Asimismo, el martes mantendría condiciones similares, con cielo despejado y marcas entre 8 y 20 grados, mientras que el miércoles se espera cielo algo nublado y temperaturas de entre 9 y 20 grados: no habría rastros de la tormenta de Santa Rosa en los próximos días.

Para el sábado 30 de agosto tampoco se registrarían precipitaciones: la jornada comenzaría con cielo parcialmente nublado, que pasará a nublado durante la tarde y la noche, con temperaturas previstas entre los 14 y los 17 grados. El medio que sí advierte sobre las probabilidades de lluvias para el fin de semana de finales de agosto es Meteored: anticipa un 80% de probabilidad de lluvias, con intensidad entre débil y moderada, a partir del mediodía hasta el domingo alrededor de las 15 horas. De ese modo, se cumpliría nuevamente la leyenda de la Tormenta de Santa Rosa.

Cuidados que hay que tener en las tormentas fuertes

Guardar objetos sueltos del exterior, como macetas, sillas o toldos, para evitar que el viento los arrastre.

Desconectar aparatos eléctricos sensibles para prevenir daños por subidas de tensión.

Evitar salir de casa y, si es necesario hacerlo, no refugiarse bajo árboles ni postes de luz.

Mantenerse alejado de ventanas y puertas de vidrio, ya que pueden romperse con granizo o viento fuerte.

No circular en auto por calles inundadas, porque el agua puede ocultar pozos o dejar el vehículo varado.

Tener a mano linterna, radio a pilas y cargadores portátiles en caso de corte de luz.

Revisar que los desagües y canaletas estén limpios para facilitar el escurrimiento del agua.

Seguir los avisos meteorológicos oficiales y no confiarse en información no verificada.

Precauciones ante una tormenta ventosa