Ni Palermo ni Villa Crespo: salió a la luz cuál es el mejor barrio de CABA para vivir.

La Ciudad de Buenos Aires está compuesta por 48 barrios oficiales divididos y algunos de ellos son los preferidos para alquilar o comprar una propiedad. Pero un estudio de la Universidad de La Plata sacó un estudio en el que determinó cuál de estos barrios es el mejor para vivir.

En 2009 la Universidad de La Plata sacó un estudio econométrico (que puede buscarse bajo el nombre "La calidad de vida en los barrios de Buenos Aires: estimaciones hedónicas de la valuación de los amenities urbanos y su distribución espacial"), publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de acuerdo a la medición de parámetros de la calidad de vida de gente determinó que Colegiales es el mejor barrio de CABA para vivir.

Entre las características que destaca el estudio, Colegiales fue elegido por: