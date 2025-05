El ridículo pedido de Santi Maratea a sus seguidores en redes sociales: "Ustedes"

Santiago Maratea se hizo viral nuevamente en redes sociales por un insólito pedido a sus seguidores. Mientras atraviesa una nueva etapa en su carrera como influencer jugando para la Reserva de Colegiales (club que ascendió la pasada temporada a la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino), propuso a través de un video que publicó en Instagram convertirse en "el primer jugador de fútbol del mundo con socios propios".

"En mi historia, ustedes son realmente lo más importante. Hay un montón de gente que me tira para abajo y me dice que a lo que estoy apuntando no tiene sentido, que nunca voy a jugar en Primera, pero yo sigo adelante, porque me hace muy feliz, porque creo en mí y porque también me motiva mucho entender que, del otro lado, hay gente que cree en mí", sentenció Maratea, quien en febrero pasado fue anunciado como nuevo futbolista del cuadro de Munro. Los socios, según la insólita idea del oriundo de San Isidro (quien se hizo famoso por la realización de "colectas"), no serían de un club "sino de una persona". "Mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, con bandera, con camiseta y, sobre todo y lo más importante, con ustedes", agregó.

Qué beneficios tendrían los socios de Santi Maratea, el influencer que juega en Colegiales

Maratea, quien tuvo un paso por el club Ezeiza FC, aclaró también qué destino tendría el dinero que recaude con esta propuesta: "¿Para qué se va a usar la plata? La quiero invertir en el club donde estoy entrenando para mejorar las condiciones y así entrenar mejor. Pero ojo, no le daría la plata directamente al club: yo invertiría la plata en cosas que hay que mejorar, cómo alquilar un predio, comprar pelotas, comida para los pibes, contratar un entrenador de arqueros que en la Reserva de Colegiales no hay, mejorar los sueldos de los técnicos".

El influencer de 32 años fue anunciado como jugador de 'Cole' en febrero de este año.

Además, mencionó los beneficios que tendrían sus socios: "Apoyando mi sueño no solo me ayudan a mí, sino que también a los pibes del club. Todo esto es desde la abundancia, beneficia a todos. Ser socio mío no sería caro, podés aportar desde 2 mil a 16 mil pesos y el que más pague puede llevarse una camiseta, por ejemplo", concluyó.

Santi Maratea confesó que cumplió un año "limpio" de una de sus mayores adicciones: "Es muy duro"

A través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, Santi Maratea compartió con sus seguidores su orgullo por cumplir un año totalmente alejado de una de sus mayores adicciones, relatando los desafíos de abandonar el hábito y reflexionando sobre el impacto positivo que esto tuvo en su vida.

"Acabo de correr diez pasadas de 400 metros en un minuto y veinte. Me parece un buen momento para contarles algo que me llena de orgullo. Hace una semana cumplí un año sin fumar, y estoy muy feliz", comenzó diciendo el influencer. Maratea confesó que llegó a fumar entre 20 y 30 cigarrillos por día, principalmente cigarrillos armados, lo que hacía que el consumo fuera constante. "Todo olía a cigarrillo: mi ropa, mi casa, mi auto. Incluso cuando llovía y estaba en el auto, bajaba la ventanilla y fumaba igual", recordó.