Julio Vaccari picanteó la previa de Boca vs. Independiente: "Ellos"

Julio Vaccari encendió la mecha antes de Boca vs. Independiente en La Bombonera.

El entrenador de Independiente, Julio Vaccari, le echó pimienta a la previa del clásico frente a Boca Juniors en La Bombonera. El director técnico de 44 años se refirió al cruce que se viene con el cuadro dirigido por Mariano Herrón, después de que ambos hayan avanzado con lo justo como locales a los cuartos de final en el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo por 1-0 contra Independiente Rivadavia de Mendoza en Avellaneda, el estratega que pasó Vélez y por Defensa y Justicia dejó en claro que el "Xeneize" es el favorito para esta serie. Incluso, argumentó dicha opinión porque el elenco azul y oro tiene una sola competencia, en lo que muchos interpretaron como un "palito" a Boca porque quedó eliminado de la Copa Libertadores en el repechaje ante Alianza Lima de Perú. Sin embargo, los dirigidos por Herrón todavía están vivos en la Copa Argentina también.

Vaccari, contundente desde Independiente: "Boca es el candidato"

Consultado al respecto del favoritismo para este choque por los cuartos de final en La Bombonera, el DT del "Rey de Copas" sostuvo que los Xeneizes “siempre van a ser candidatos" porque "Boca tiene una sola competencia". Si bien ya lo había expresado anteriormente cuando el entonces conjunto de Fernando Gago participaba en la Libertadores, aclaró: "Por lo tanto, es hoy más candidato que en el momento en el que lo dije...”.

Acerca de la dificultad de vencer al local en el mencionado escenario, Vaccari aseveró: "Sabemos que es muy difícil ir a jugar a La Bombonera, una cancha tan mítica con un equipo de tanta jerarquía... Estamos ilusionados, pero sabemos que no va a ser fácil”. Y añadió: “Siempre trabajamos para que nos salga todo bien, de la mejor manera. Hoy levantamos y estamos muy contentos". Hasta ahora, el DT dirigió una sola vez al "Rojo" contra Boca en La Bombonera y el duelo acabó 0-0.

Será el segundo partido de Vaccari en La Bombonera como DT de Independiente. El anterior fue 0-0.

El trabajo de Vaccari en Independiente

Sobre su labor en el día a día, el ex Vélez contó tras la victoria ante la "Lepra" mendocina: “Hoy venía en el colectivo y se sentaron adelante algunos dirigentes. Me preguntaron qué partido había visto ayer (sábado). No vi ninguno”. “Tengo que mirar las situaciones de Independiente, dónde sacar ventaja... También vi videos de individualidades de unos 30 minutos para ver cómo emparejar el partido. Yo no me proyecto nada”, completó.

Los cruces de los cuartos de final del Torneo Apertura

Argentinos Juniors vs. San Lorenzo.

Boca vs. Independiente.

Rosario Central vs. Huracán.

River o Barracas Central vs. Platense.

*Los días y horarios serán confirmados más tarde por la Liga Profesional de Fútbol.