¿Quién es Roberto Petersen, hermano de Christian? El chef bioquímico que conquistó la gastronomía argentina

Conocé la historia de Roberto Petersen, el hermano de Christian Petersen.

Si bien el apellido Petersen es sinónimo de asado y tradición familiar, Roberto Petersen logró construir un perfil propio que combina la precisión científica con la pasión por la cocina. Hermano inseparable de Christian, Roberto fue históricamente considerado el "estudioso" de la familia, aunque su destino terminó inevitablemente ligado a las hornallas y los emprendimientos gastronómicos de gran escala.

Un giro inesperado: de los laboratorios a la cocina

Roberto nació el 22 de febrero de 1968 en Argentina. Actualmente tiene 57 años y su camino no fue lineal. Antes de dedicarse de lleno a la gastronomía, se recibió de bioquímico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante cuatro años, dividió su vida entre los tubos de ensayo y el trabajo en el restaurante familiar, pero la herencia materna fue más fuerte. Finalmente, dejó la ciencia de lado, viajó a Francia y Estados Unidos para perfeccionarse y se volcó definitivamente al mundo culinario.

Una carrera llena de logros

A diferencia de su hermano, Roberto mantuvo un perfil más técnico pero igualmente exitoso. A lo largo de su trayectoria, cumplió metas que lo posicionaron como un referente:

Ganó el premio Martín Fierro: Junto a Christian, obtuvo el galardón a Mejor Programa Culinario por "Los Petersen. Recetas Caseras".

Lideró grandes cocinas: Estuvo al frente de los servicios gastronómicos del Jockey Club y el Club Náutico San Isidro.

Se volvió un experto internacional: Consiguió ser miembro de la exclusiva Academie Culinaire de France.

El éxito de Pizza Zën y su presente familiar

En los últimos años, Roberto no se detuvo y apostó por la innovación. Junto a su hijo Mateo, fundó Pizza Zën, un emprendimiento de pizzas y empanadas ultracongeladas que nació como un ritual de domingo y se transformó en un negocio de exportación que llegó hasta Hong Kong.

Hoy, a sus 57 años, Roberto Petersen mantuvo su esencia de "bolichero" y cocinero. Se lo vio muy activo en sus redes y en el canal El Gourmet, donde compartió sus conocimientos con una precisión casi científica, fruto de su formación universitaria. En este momento, además, acompañó de cerca a su hermano Christian, demostrando que aquel mandato familiar de "los hermanos sean unidos" fue la base de todo su éxito.