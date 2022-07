Insólito video de La China Suárez dándole de comer a Rusherking: "Avioncito"

La actriz y cantante causó sorpresa al revelar un video con su pareja. "La China" Suárez se mostró en un rol maternal con Rusherking.

Eugenia "La China" Suárez y Rusherking causaron sorpresa en las redes sociales al mostrarse más acaramelados que nunca. La actriz y cantante se mostró en una posición de madre ante su pareja ocho años menor y eso convirtió a la dupla en el centro de los comentarios en el mundo virtual.

En un video que la actriz de películas como Abzurdah y El Hilo Rojo publicó en una de sus historias de Instagram se la puede ver mientras intenta alimentar a su novio con una cuchara haciendo el "avioncito", juego que suele utilizarse para darles de comer a bebés. Esta publicación generó repercusión porque desde un primer momento se comentó la diferencia de edad entre la madre de Rufina, Magnolia y Amancio y el ex de María Becerra, de 30 y 22 años respectivamente. "Jajajaja avioncito", escribió la actriz en su historia de Instagram, en la que se la vio estallar de risa al darse cuenta de la imagen que estaba dando junto con su pareja.

Rusherking hace algunas semanas estuvo como invitado en el ciclo PH, Podemos Hablar y, en diálogo con Andy Kusnetzoff, reveló detalles de su relación con "La China". "Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes", soltó el músico sobre su felicidad por su nuevo vínculo amoroso.

"Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho. Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también", concluyó el joven.

El meaculpa de Yanina Latorre sobre su machismo

Yanina Latorre critica a "La China" Suárez desde el escándalo que originó Wanda Nara con un de sus historias de Instagram. La panelista ha cuestionado a la actriz como mujer y como madre en un sinfín de ocasiones y recientemente su compañera Estefanía Berardi se lo dijo. "Yanina, recién nombraste a 'La China' y la re criticaste porque se fue con el novio quince días de vacaciones, pero con De Paul está todo bien", enunció Berardi. Y Latorre arremetió: "Yo tengo otro pensamiento, soy machista. Yo pienso que la madre tiene que estar con los hijos. Es mi forma de pensar. Si te va, entendela. Vos tenés ganas de pelear conmigo, nena. Peleamos cuando termine el programa. ¡Qué pesada que es, por favor!".