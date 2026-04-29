Chau tacos: estas son las botas en tendencia para este otoño 2026, cómodas y elegantes.

Las botas con taco van a ser desplazadas por otro tipo de botas mucho más elegantes, minimalistas, atemporales y, por sobre todas las cosas, cómodas.

Se trata de las botas de montar de caña alta, tal cual las que usan las mujeres que andan a caballo. Es una especie de vuelta a las biker boots, que fueron muy populares los últimos dos años, pero con un toque diferente.

Lo más importante es que no tengan casi nada de taco (totalmente planas o, como máximo, 2 cm de taco cuadrado) y que vengan acompañadas de herrajes metálicos, con la estética de los cinturones.

"Las botas con herrajes metálicos ya eran muy populares, pero la versión de este año se enfoca en el look al estilo cinturón", cuenta la creadora de contenido de moda de la cuenta Plush Shopping.

Botas en tendencia para este otoño-invierno 2026.

"Las vas a ver con muchas mini faldas y shorts, o con vestidos largos, con partes de la pierna al descubierto", cuenta la creadora del video.

Las ventajas de las botas de caña alta

Son ideales si querés looks elegantes, atemporales pero con un toque moderno y original. Además, otro punto clave es su versatilidad, ya que funcionan tanto para looks de día como de noche.

Podés usarlas con un outfit relajado, como un sweater oversized y una falda corta o short de jean, o llevarlas a algo más sofisticado como un tapado largo y prendas sastreras.

Botas en tendencia para este otoño-invierno 2026.

En cuanto a colores, se van a usar en los dos clásicos de siempre: negro y marrón chocolate. La comodidad también es otro punto clave de estas botas, ya que al no tener taco (o ser muy bajo), son ideales para el uso diario.

Lo mejor de todo es que no parece ser una tendencia pasajera. Tienen un aire clásico que siempre vuelve, pero ahora con un enfoque más moderno y creativo.