El ex-psicólogo de Chano rompió el silencio y habló sobre su salud mental

El trasfondo psicológico de Chano, de acuerdo con su exterapeuta.

Este lunes 26 de julio, se dio a conocer que el cantante Santiago Moreno Charpentier, conocido bajo su nombre artístico “Chano”, estuvo envuelto en un nuevo altercado policial. La situación comenzó cuando el exvocalista de Tan Biónica sufrió un brote psiquiátrico y, tras sus intentos fallidos de su madre por contenerlo, la Policía irrumpió en su hogar, ubicado en Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el relato de los hechos, "Chano" agredió a uno de los oficiales con un cuchillo, y en su defensa, el hombre le disparó con un arma de fuego. Después de haber sido internado en el sanatorio Otamendi por heridas en el abdómen, comenzaron a surgir nuevos testimonios de algunos de sus allegados. Entre ellos, de uno de sus más recientes terapeutas, Carlos Díaz.

Durante una conversación en vivo con Crónica TV, Díaz, quien actualmente ya no tiene a "Chano" como paciente, relató algunos detalles acerca de su salud mental. “Ya no nos veíamos con Chano, pero lógicamente tiene una cierta sensibilidad por este tipo de pacientes. Es algo que me impacta fuertemente”, comenzó. Carlos había atendido al rockero por última vez cuatro años atrás, pero más tarde, optaron por un tratamiento más intensivo.

Con respecto al término “brote psicótico”, vinculado en el parte policial, Díaz explicó que un brote psicótico se manifiesta como “una ruptura de la realidad”, que se genera cuando un paciente se disocia temporalmente de su alrededor, y que puede ocurrir por diferentes motivos, mucho más allá del consumo excesivo de sustancias que "Chano" afronta.

Sin embargo, reconoció que ésta es la causa más frecuente, y que de acuerdo con los datos obtenidos hasta el momento, así fue con el caso del cantante. “Evidentemente esto es un brote psicótico, porque Chano no tiene ningún tipo de tendencia violenta”, continuó. “Algo muy frecuente es cuando el paciente se encuentra en un estado de consumo y se encuentra altamente sensible ante la presencia de una persona que pueda llegar a establecer los límites, en este caso, un policía”, agregó.

En este mismo sentido, el profesional destacó que, durante un brote psicótico, las personas padecen una distorsión de la realidad, por lo que no se puede saber con exactitud si "Chano" era consciente de que tenía un policía en frente suyo o si fue engañado por su percepción. Debido a la falta de racionalidad que un paciente puede experimentar en una situación así, Díaz aseguró que, probablemente, fue el alto consumo de sustancias lo que agravó su cuadro.

Otros testimonios y antecedentes

En cuanto a las fuentes policiales, El Destape conversó con una de ellas y se comprobó que, de acuerdo con el informe, el intérprete de Ciudad Mágica sufrió un “brote psicótico como consecuencia del consumo de estupefacientes”. Afortunadamente, se dijo que el estado de salud del músico se encuentra estabilizado. “Fue intervenido quirúrgicamente con resultado favorable, permaneciendo estable en terapia intensiva”.

Por otro lado, esta no es la primera vez que el artista está involucrado en un hecho semejante. Además de por su carrera musical, "Chano" es conocido por protagonizar varios escándalos desde 2015, año en el que fue partícipe de varios accidentes automovilísticos mientras estaba excedido de sustancias.

Sin embargo, en varias entrevistas se hizo cargo de estas situaciones e incluso se había prometido no conducir más hasta mejorar su estado de salud. "Si el día de mañana, decido volver a manejar voy a hablar con las Madres del Dolor", expresó el músico, con respecto a la asociación civil de mujeres cuyos hijos fallecieron en accidentes automovilísticos.

"Ahí es cuando los memes y todos los chistes quedan de lado. Porque no es joda. A ellas se le murieron hijos y ahí dije 'chau loco, no manejo más. Me rescato y me la fumo'. Tal vez sean tres años, cinco o diez hasta que vuelva a manejar", reflexionó.