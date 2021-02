"Messi se tiene que ir del Barcelona": Vignolo estalló en ESPN por la derrota

El conductor Sebastián Vignolo hizo una fuerte y dura editorial luego de la trágica goleada que le propició el PSG al Barcelona de Lionel Messi. El 4-1 del equipo francés, con un nivel excelso de Kylian Mbappé, por la Champions League podría sentenciar la salida del astro argentino y provocar el derrumbe total en el club catalán, que atraviesa una de sus mayores crisis institucionales hace varios meses. "Messi se tiene que ir del Barcelona, no tiene que quedarse ni un segundo más", advirtió en el inicio sin vueltas.

En la misma línea, el periodista que conduce ESPN F90 expresó: "Ya cuando tu casa no es tu casa, ya cuando no sentís lo mismo, ya cuando no encuentra lo que encontraba... Fue feliz, muy feliz. Ahora, ya a esta altura me aparece que en el lugar donde está no es feliz, sufre, la pasa mal". Y disparó contra la institución culé: "Da la sensación que hacen todo lo posible para que la pase mal. La verdad fue una imagen de esas que te preocupan: ver a Messi ido, con esa cara que vimos muchas veces en el seleccionado argentino. Estoy convencido que lo mejor que le puede pasar es que lo llamen de la Selección, venite 15 días a la Argentina. Imagínense lo mal que está el Barcelona".

A su vez, ante la atenta mirada de sus compañeros, el Pollo Vignolo apuntó contra el equipo: "Lo que ha sido hoy el Barcelona frente al PSG ha sido una actuación de esas en las que tenés que agarrar el bolso e irte". Y si bien dejó en claro que entiende todo lo que tiene Barcelona, el sentido de pertenencia que tiene con la ciudad y demás, remarcó: "Este no es el Barcelona que él conoció, esta no es la casa que lo acobijó, no es el lugar donde se sentía feliz, tenía a sus amigos y era compinche. Y encima acá hay un tipo que, da la sensación, disfruta ver a Messi pasándola mal. La cara de Koeman, cuando termina el partido, riéndose... Da la sensación que lo contrataron para romper a Messi".

Los golpes al entrenador, Ronald Koeman, fueron muchos. Lo trató de mentiroso y admitió que no le cree nada de todo lo que dice: "Ni cuando lo elogia a Messi, no le creo absolutamente nada". Sobre esto, sumó: "Hoy, el Barcelona se comió un baile, fue una humillación. Y Messi es la cara del Barcelona. Para mí, siempre sale ileso futbolísticamente. Metió el gol, ¿qué querés que haga? ¿Vos viste lo que es el Barcelona? Tiene que agarrar las valijas e irse a un lugar donde encuentre la felicidad que ya no tiene. Es seguir, insistir, tirar, ¿para qué? También se va a devaluar él".

Para cerrar, dejó en claro que "Messi es Messi y va a ser Messi toda la vida" pero opinó que, ante tantas caídas, el 10 "se devalúa emocionalmente". Dijo que no está contento y le preguntó directamente a Koeman: "¿A usted le contrataron para romperlo todo? ¿Para hacerlo pasarla mal? ¿Qué está haciendo? Se ríe cuando el equipo es un desastre". Y sentenció: "No tenés que estar ni un segundo más en este equipo, y menos con este entrenador que no puede dirigir ni a Cañuelas".