Los celulares que se despiden de WhatsApp en noviembre

WhatsApp deja de funcionar en varios celulares y dispositivos a partir del mes de noviembre de 2021. Cuáles son y los detalles a tener en cuenta.

WhatsApp está a punto de realizar un cambio sumamente impactante. Y por supuesto, hay mucha preocupación por parte de millones de personas. Es que la empresa perteneciente a Facebook Inc. dejará de funcionar en una gran cantidad de modelos de celulares, por lo que miles y miles de dispositivos quedarán completamente obsoletos para utilizar la app.

¿Cuándo se producirá la modificación? WhatsApp tiene previsto lanzar una nueva actualización para el próximo 1° de noviembre que dejará de tener compatibilidad con la app y, en consecuencia, no podrán siquiera usarla. Esto mismo, de acuerdo a lo que indican las autoridades, tiene que ver con las medidas de seguridad que Facebook quiere poner en funcionamiento.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que la famosa aplicación empezará a restringir las cuentas de aquellas personas que sean menores de edad. ¿Qué significa? Todo aquel que no cumplió los 16 años no podrá usar WhatsApp, a menos que tu padre te lo autorice. En caso de que esto no suceda, tu perfil será cerrado y, en consecuencia, perderás todas las conversaciones. De esta manera, el objetivo de Facebook es proteger a los más pequeños, quienes en gran medida no tienen el control de sus papás.

WhatsApp cuenta con 2.000 millones de usuarios en el mundo.

Celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp

Android

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Sony: Xperia M.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

iOS (iPhone)

Apple iPhone SE (16GB, 32GB, 64GB).

Apple iPhone 6S (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).

Apple iPhone 6S Plus (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares

Con más de 2 mil millones de usuarios activos en todo el mundo, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del planeta. Según explica el sitio especializado WA Beta Info, la app dejará de estar disponible en los celulares anteriormente mencionados porque considera que sus software son obsoletos. En sus actualizaciones, WhatsApp renueva su sistema soporte y seguridad, entre los que se incluye la garantía de encriptación de mensajes de usuario a usuario.

Una vez que esos aparatos queden sin soporte de seguridad, la compañía ya no podrá continuar ofreciéndoles el servicio. "No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el dispositivo tiene una versión modificada del sistema operativo", agregaron desde el sitio oficial de WhatsApp sobre aquellos usuarios que cuentan con celulares con sistemas operativos modificados.