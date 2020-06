Mariana Brey se cruzó con Yanina Latorre y Ángel De Brito por la nueva etapa de la cuarentena

Mariana Brey se sacó cuando el periodista Martín Candalaft le informó cómo son las medidas de seguridad que el gobierno de Alberto Fernández, decretó junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para AMBA y el resto del país.

Después de remarcarle que será una "cuarentena oxigenada" y que tendrá como una de las posibilidades en CABA, realizar actividad física, ella confirmó que saldría a correr antes de entrar a trabajar, zona en la que trabaja.

"Como vivo en provincia y eso es en capital, no lo puedo hacer. Salgo a correr por acá cuando vengo al canal", confirmó, lo que generó la reacción de sus compañeros de piso. "¡No, no se puede!", aseguró Ángel de Brito, antes de que se sumara Yanina Latorre: "Pero vos no vivís en la Ciudad de Buenos Aires".

"Pero yo trabajo en la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo Brey y agregó: "Si ves mi DNI vivo en capital, pero momentáneamente estoy viviendo en un barrio en la provincia".

Sin embargo, Latorre la cruzó: "Pero a ver Mariana, es un deber. En serio lo digo. Si vamos a pensar todos como vos por el domicilio. Por ejemplo yo ahora estoy viviendo en provincia y tengo el domicilio en capital, pero me voy a quedar en Pilar. Lo moral es que vos acates las órdenes del lugar dónde vos estás viviendo".

"De moralidad hay que hablarle a la gente del geriátrico, dejate de joder", respondió enfurecida y la pelea continuó.