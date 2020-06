María Laura Santillán y José Bianco son dos protagonistas elementales de Telenoche. Una es la conductora del noticiero de Canal 13, mientras que su compañero es quien se encarga de anunciar las novedades meteorológicas de cada jornada. Y entre ellos, ya sea en tono irónico o no, existen diferentes cruces que luego generan repercusión en las redes sociales.

Ahora, Santillán intentó "piropear" a José Bianco al aire de la emisión del lunes. Y lejos de obtener una respuesta amena, su compañero prefirió la confrontación. “Hiciste bien en acomodarte (el barbijo) porque los ojos nos hay que taparse. Y menos, con los ojos de Bianco. Bajátelo un poquito. Es nariz y boca”, manifestó María Laura sobre Bianco, quien se encontraba saliendo al aire desde Palermo.

“No, ni loco me saco el barbijo en este lugar. Ni me lo corro, ni me lo bajo”, sentenció el meteorólogo. Y allí, la conductora insistió: "“Te estás volviendo tremendo con el paso de los años. ¿Te dije que parecías mi mamá? Parecés mi abuela. Sólo te pedía que se te vieran tus preciosos ojos".

"Me estoy volviendo tu padre, María", retrucó Bianco, quien lejos estuvo de agradecerle el cumplido a María Laura Santillán. Desde Canal 13 insisten con las bromas y la buena onda entre colegas, ¿será cierto o sólo es una puesta en escena que maquilla las grietas?