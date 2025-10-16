Algunos medios indicaron que el 20 de octubre será feriado nacional.

Muchos argentinos se ilusionaron ante la noticia de un feriado nacional obligatorio para el lunes 20 de octubre del 2025, tras la publicación de esa información en varios medios de llegada masiva en Argentina. A pesar de esa realidad, en el Calendario Oficial no existe tal asueto y tampoco hay comunicados oficiales al respecto.

Por qué no es feriado el 20 de octubre de 2025

Según algunos medios web, la medida se habría anunciado a través de una Disposición del Poder Ejecutivo y tendría la premisa reorganizar el esquema de feriados y ofrecer a la gente un nuevo finde XL, para incentivar el turismo y el movimiento de la economía interna. Por otro lado, otros medios indicaron que se trata de un dato erróneo, ya que no hay aval oficial al respecto.

Al mismo tiempo, desde C5N, informaron que los habitantes de dos localidades bonaerenses sí tendrían un día no laborable en la mencionada fecha por los aniversarios fundacionales de sus ciudades. Se trata de las localidades de Pirovano, perteneciente al partido de Bolívar, y José C. Paz; para que los ciudadanos puedan disfrutar de las actividades conmemorativas de sus lugares, los empleados del sector público no deberán acudir a sus trabajos.

Cuáles son los feriados trasladables y los inamovibles en Argentina

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Calendario de feriados octubre 2025.

Feriados trasladables