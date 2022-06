Feriado XXL: la tajante decisión respecto al fin de semana largo de 5 días

Finalmente se decidió qué va a pasar con el proyecto propuesto en la Cámara de Diputados a mediados de abril.

El mega fin de semana largo propuesto para mediados de junio ya tiene una decisión. El proyecto ingresó a mediados de abril y el Ministerio de lnterior de la Nación brindó una respuesta final.

La iniciativa partió a través de diputados del Frente de Todos en la sesión del pasado 21 de abril y propuso cinco días festivos que tenían la posibilidad de agregarse por única vez al calendario de feriados. Esta propuesta buscaba rendirle homenaje al General Manuel Eduardo Arias por su labor durante las guerras de Independencia en la quebrada jujeña de Humahuaca, en el marco de los 200 años del hecho histórico.

El número de días de feriado era inédito por la cantidad. Tan es así, que se viralizó y muchas personas opinaron al respecto. Pese al furor y el ingreso del proyecto a la Cámara Baja del Congreso, ya se dieron a conocer detalles y la incertidumbre llegó a su fin.

El Ministerio del Interior de la Nación tomó la decisión de no incluir el feriado del jueves 16 de junio, por lo que el fin de semana largo inicia desde el viernes 17. "No está previsto decretar algún cambio en el cronograma fijado, este calendario ya está establecido y aprobado y no hay cambios", comunicaron desde la cartera nacional a cargo de Eduardo "Wado" De Pedro.

Carolina Moisés, Leila Chaher y Julio Ferreyra fueron los diputados argentinos del Frente de Todos que pidieron al Ejecutivo que contemplen este feriado XXL. "Queríamos a partir de este proyecto poner en valor el aporte inmenso que hizo nuestro pueblo jujeño, encabezado por el general Arias, en la lucha independentista de nuestra Nación, hace 200 años", argumentaron.

Quién era Manuel Eduardo Arias, el general que buscaban homenajear

Manuel Eduardo Arias nació en la Quebrada de Humahuaca en 1785, hijo de un oficial colonial y una mujer de origen colla. Desde la infancia vivió en la finca de los Arias en San Andrés (antiguo territorio jujeño) en la ruta de mulas que une Humahuaca con Orán.

En la juventud, ante la invasión realista de 1814, se unió a las fuerzas gauchas comandadas por el general Martín Miguel de Güemes y obtuvo el grado de capitán por ser el jefe de las fuerzas de las fincas de su familia y de la villa de San Andrés, que además se destacó entre los caudillos gauchos. Para 1815 ya era jefe de las fuerzas de Orán, San Andrés y Santa Victoria (zona de Salta que actualmente queda al este de Jujuy).

Participó de la Guerra Gaucha, en 1816, y de la gran invasión realista de 1817. En el Combate de Humahuaca, el 1 de marzo de 1817, Arias derrotó a los realistas que habían fortificado la ciudad. En reconocimiento por esa acción, el general Manuel Belgrano lo premió con una condecoración diseñado por él mismo y llamada la Estrella de Humahuaca.​

Arias murió durante una revuelta en junio de 1822 en San Andrés, a manos de jefe del partido enemigo en dicha localidad. En julio de 2016 fue ascendido post mortem al rango de General de la Nación.