Dos findes XL seguidos: hay feriado para el viernes 7 de marzo en Argentina

Tres localidades tendrán feriado el 7 de marzo.

Un nuevo feriado alegra a miles de ciudadanos argentinos, quienes tendrán la posibilidad de disfrutar dos fines de semana largos consecutivos. Dado que el 3 y 4 de marzo será feriado en todo el país por Carnaval, la semana laboral para aquellos afectados por el asueto del 7 será de solo dos días: miércoles y jueves.

Se trata de un feriado que afectará a varias localidades de Argentina, pertenecientes a diferentes provincias: Santa Fe, Río Negro y Buenos Aires. Se trata de un día no laborable con motivos patronales y aniversarios fundacionales, que harán que miles de personas puedan disfrutar de un fin de semana largo de tres días seguidos.

Santo Tomé, Viedma y Patagones son las tres ciudades en las que muchos de sus habitantes no acudirán a sus trabajos el próximo viernes 7 de marzo. La primera es una localidad ubicada en suerte de la Provincia de Santa Fe, que cuenta con más de 75 mil habitantes. Al mismo tiempo, Viedma es la capital de la provincia de Río Negro, con casi 60 mil habitantes, y Patagones tiene 20 mil.

Cuándo será el próximo feriado nacional y fin de semana largo para los argentinos

Carnaval: Sábado 1 al martes 4 de marzo.

Día de la Memoria: Sábado 22 al lunes 24 de marzo.

Día de los Veteranos de Malvinas: Jueves 17 al domingo 20 de abril.

Día del Trabajador: Jueves 1 al domingo 4 de mayo.

Día de la Libertad Latinoamericana: Sábado 14 al lunes 16 de junio.

Día de la Bandera: Viernes 20 al domingo 22 de junio.

Aniversario del General San Martín: Viernes 15 al domingo 17 de agosto.

Día de la Soberanía Nacional: Viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Día de la Virgen: Sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Los planes al aire libre son ideales para los feriados.

¿Cuáles serán los feriados en 2025?

Feriados inamovibles

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 5 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Qué es un Día No Laborable

Un día no laborable es designado por la ley, pero a diferencia de los feriados, no se aplica de manera obligatoria a todos los trabajadores. Los días no laborables son principalmente días de significación religiosa o cultural, y su observancia depende del empleador. Esto significa que las empresas y oficinas tienen la libertad de decidir si permiten que sus empleados tomen el día libre.