Café desde $4000 y comida a $3500: dónde y cuándo es la nueva edición de Cafecito BA.

Este sábado 9 y domingo 10 de mayo llega una nueva edición de Cafecito BA, el evento gastronómico pensado para los amantes del café. Con precios promocionables desde $4000 y comida a $3500, la Ciudad de Buenos Aires ofrece a sus vecinos una experiencia para disfrutar de una linda tarde durante el fin de semana, sin gastar de más.

Cuándo y dónde es la nueva edición de Cafecito BA

La nueva edición de Cafecito BA se realizará en la Plaza República del Perú, ubicada en la intersección de avenida Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, en el barrio porteño de Palermo. La feria abrirá el sábado 9 de mayo de 10 a 18.30, mientras que el domingo 10 de mayo funcionará de 10 a 18. Durante ambas jornadas, quienes se acerquen podrán recorrer 18 puestos de algunas de las cafeterías más destacadas de la Ciudad, con una amplia variedad de cafés de especialidad, propuestas de pastelería y también opciones saladas.

Cafecito BA es una experiencia gratuita para disfrutar del café y la gastronomía.

Además, el evento contará con precios promocionales. Los cafés tendrán valores desde $4.000, mientras que las propuestas gastronómicas partirán desde $3.500. De esta manera, los vecinos de la ciudad van a poder degustar diferentes sabores, sin por ello gastar de más en una salida.

Desde el Gobierno de la Ciudad explican que Cafecito BA es pensado como una experiencia completa. Por eso, además de celebrar al café, como en todas las ediciones, habrá un cine al aire libre con sillones para disfrutar de series, una biblioteca con livings para leer y descansar, y música en vivo para acompañar la jornada. Asimismo, una de las actividades más populares entre el público que asistió a las diferentes ediciones del Cafecito BA es la lectura de la borra del café.

Pensado para públicos de todas las edades, el encuentro también tendrá un espacio especial para familias, niños y adolescentes. Allí habrá una carpa de realidad virtual, juegos inflables, propuestas deportivas y actividades artísticas, con el objetivo de que el paseo se convierta en un plan completo para disfrutar del fin de semana en la Ciudad.

Asi que, este sábado 9 y domingo 10 de mayo no hace falta gastar mucho dinero para pasarla bien. Cafecito BA es la oportunidad para tomar café de especialidad, comer algo rico y disfrutar de la Ciudad al aire libre en uno de las plazas más lindas que esta tiene.