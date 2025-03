Cierre de bancos: qué día no habrá atención durante el mes de marzo

Cierre de bancos: las entidades estarán cerradas por un día durante el mes de marzo.

El funcionamiento de los bancos no siempre coincide con los feriados nacionales, ya que, dependiendo de un calendario propio, hay días en los que permanecerán abiertos y otros en los que no. En el mes de marzo, uno de esos días en los que no habrá atención será el 24 de marzo. Es recomendable tener en cuenta esta fecha para evitar inconvenientes de última hora.

El motivo de esta interrupción en el servicio bancario es un feriado nacional, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este día, como parte de los feriados bancarios, los bancos no atenderán al público. Sin embargo, los cajeros automáticos estarán disponibles para realizar extracciones, depósitos y otras operaciones que las máquinas permiten en estos días festivos.

Pese a que el 24 de marzo todos los bancos permanecerán cerrados, los cajeros automáticos continuarán operativos.

Toda esta información está disponible en el sitio oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que publica un calendario con los feriados que las entidades financieras deben cumplir. Este calendario fue establecido a través de la Comunicación 99321, emitida por el BCRA, que preside Santiago Bausili, y detalla las fechas en que los bancos no prestarán servicios.

El 24 de marzo se conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Es un día de reflexión y de revisión crítica de la historia, según el sitio oficial del Gobierno Nacional. Por este motivo, el 24 de marzo no habrá atención presencial en los bancos, ni en las cámaras compensadoras que gestionan las operaciones bancarias. Los vencimientos también serán trasladados a otras fechas.

A pesar del cierre de las sucursales, los cajeros automáticos seguirán operativos para realizar distintas gestiones. Además, los servicios online de las entidades estarán activos a través de los portales y aplicaciones de cada banco, permitiendo realizar pagos, transferencias y otras operaciones por home banking. Asimismo, los pagos con billeteras virtuales, tarjetas de crédito y débito, y transferencias seguirán funcionando normalmente.

