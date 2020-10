El ex cantante de Los Pericos, el Bahiano, habló sobre su salida de la banda en el año 2004 y admitió que "fue todo muy extraño" y que contribuyó al distanciamiento prolongado con el resto de sus colegas.

Durante su paso por PH: Podemos Hablar, el vocalista del grupo de reggae destacó que pasó momento raros: "En el medio hubo gente que llevaba y traía, estabas en tu casa y te enterabas de cosas que decían de vos y también pasaba al revés. Era todo una mugre",

"Estuvimos juntos diecisiete años".

Por otra parte, reconoció que en la actualidad no mantiene el contacto con el resto de la banda. "Hay distancia. Hoy por hoy la sigue habiendo. Nos hemos cruzado en muchas oportunidades y nos hemos saludado, porque somos personas educadas y no hay por qué no hacerlo", destacó.

"Yo le puse tripa, sangre y corazón a la banda durante toda esa época, pero creo que hoy por hoy cada uno desde su lado tiene los faros muy definidos. Eso no quiere decir que tenga que haber enemistades. Cuando falleció el Negro Horacio Avendaño, que era saxofonista del grupo, nos encontramos todos en la sala velatoria y estuvimos ahí", agregó.

Por otro lado, destacó que aquellos encuentros fueron casuales pero que jamás se propusieron encontrarse: "A un par me los he encontrado de forma casual en restaurantes o salidas. Algo pautado no hubo de ninguna parte todavía, aunque ahora cambiaron las direcciones, se mudaron y yo también".

"Creo que es tiempo al tiempo, en algún momento se dará una conversación. No se si será con todos en unidad, pero a lo mejor es por partes", sintetizó.

Tras su salida de Los Pericos, la banda quedó liderada por, el entonces guitarrista y ahora también cantante, Juanchi Baleiro. Por su parte, el Bahiano comenzó una carrera solista, que lleva cinco discos editados (el último en 2019). Además el cantante comenzó una carrera en la conducción de programas de televisión, con el recordado ciclo de la TVP MP3, música para el Tercer Milenio y con el ciclo juvenil Una Tarde Cualquiera.