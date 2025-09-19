Una locura: este es el nuevo auto que lanzó Peugeot y es furor en Argentina

Peugeot anunció el lanzamiento de un nuevo modelo.

Peugeot presentó la tercera generación del auto modelo 3008, un SUV del segmento medio-alto que busca marcar diferencia con un diseño ambicioso más deportivo al estilo fastback, interiores muy modernos y un equipamiento de seguridad elevado. Llegó con la versión GT como variante de entrada, cuyo precio oficial de lanzamiento es de 53.200 dólares.

Diseño exterior y estilo fastback

El nuevo 3008 estrena plataforma STLA Medium, y su carrocería ha sido rediseñada con líneas más rectas, bordes definidos y un remate tipo fastback que le da un perfil elegante y aerodinámico. Según la ficha técnica, el coeficiente aerodinámico (Cx) llega a 0,28, lo que ayuda tanto al consumo como al nivel de ruido en ruta. En cuanto a tamaño, es apenas algo más largo y alto que la generación anterior, y el baúl ofrece 588 litros de capacidad para equipaje.

Interior, tecnología y confort

Al ingresar, lo primero que impacta es la enorme pantalla curvada de 21 pulgadas, llamada Panoramic i-Cockpit, que integra tablero digital y sistema multimedia en una sola pieza. Incluye también un módulo de botones táctiles personalizables (“i-Toggles”) para accesos rápidos, consola central elevada con recubrimientos especiales (como cuero/Alcántara o tela de alta calidad) y numerosos espacios portaobjetos (alrededor de 17), además de cargador inalámbrico para smartphones.

Mecánica, rendimiento y versiones disponibles

La versión que llega al país monta un motor naftero 1.6 PureTech (THP) que desarrolla 180 CV y 300 Nm de torque a 2.000 rpm, asociado a una caja automática de 6 velocidades (EAT6) y tracción delantera. No se ofrecen versiones híbridas ni eléctricas en esta introducción al mercado argentino, aunque internacionalmente el 3008 cuenta con versiones hybrid y plug-in. El consumo mixto declarado para esta versión naftera ronda los 7,9 L/100 km.

Equipamiento de seguridad y asistentes de conducción

Peugeot dotó esta nueva generación del 3008 con múltiples asistentes de conducción (ADAS). Entre ellos: control de crucero adaptativo con Stop & Go, aviso de colisión frontal con frenado automático, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, cámara 360°, asientos delantero y trasero calefaccionados, sonido HiFi de alta fidelidad y varios puertos USB-C. Además, los frenos son de disco en las cuatro ruedas y la suspensión trasera es de brazos arrastrados con barra de torsión.