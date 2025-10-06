El Fiat 600 vuelve totalmente renovado.

Fiat arrancó la preventa del esperado 600 Hybrid en Argentina, un SUV compacto que busca renovar el espíritu del clásico 600, conocido popularmente como el Fitito. Esta nueva propuesta llega con una motorización híbrida que combina eficiencia y diseño moderno, según destacó la marca italiana.

El lanzamiento oficial está programado para el 20 de octubre, fecha en la que Fiat revelará el precio definitivo. Además, este modelo forma parte del cupo oficial del Gobierno, lo que le permite evitar el arancel extrazona del 35 por ciento, un beneficio clave para su competitividad en el mercado local.

Las características del nuevo Fiat 600

La configuración del 600 Hybrid incluye un sistema mild-hybrid que une un motor naftero 1.2 de tres cilindros con una transmisión automática e-DCT de doble embrague y seis velocidades. Este combo se complementa con levas al volante y un motor eléctrico integrado, que en conjunto generan una potencia total de 145 CV.

En cuanto a la batería, el vehículo utiliza una de iones de litio de 48V, que permite la recuperación de energía y la circulación en modo eléctrico con una autonomía de hasta 1 km a velocidades inferiores a 30 km/h, ideal para maniobras urbanas y reducción de consumo.

El equipamiento anunciado por Fiat incluye detalles que buscan ofrecer confort y tecnología: llantas de aleación de 17 pulgadas, spoiler trasero, climatizador automático y una central multimedia con pantalla táctil de 10,1 pulgadas. En materia de seguridad, el 600 Hybrid cuenta con seis airbags (frontales, laterales y de cortina), luces LED con función de curva y lo que la marca definió como “el máximo nivel de ayudas a la conducción”.

Este lanzamiento se suma a otros modelos recientes que Stellantis presenta en la región, como el nuevo Peugeot 408 y el Volkswagen Taos 2026, consolidando una apuesta fuerte por la innovación y la tecnología híbrida en el mercado argentino.

Fiat también ha puesto especial énfasis en la conectividad y el confort interior del 600 Hybrid. El vehículo incorpora un sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay, facilitando la integración del smartphone para una experiencia más intuitiva y segura durante la conducción. Además, el habitáculo ofrece materiales de calidad y un diseño ergonómico que mejora la comodidad de los ocupantes, reafirmando el compromiso de la marca con la satisfacción del usuario.

En el plano de la seguridad activa, el 600 Hybrid está equipado con un conjunto avanzado de asistencias a la conducción que incluyen frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, y alerta de mantenimiento de carril. Estas tecnologías buscan no solo proteger a los ocupantes, sino también aumentar la confianza al volante, posicionando al modelo como una opción moderna y segura dentro del segmento de SUV compactos.