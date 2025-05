¿Por qué se recomienda ver los kilómetros del auto antes de comprarlo?

Por qué revisar los kilómetros de un auto usado

Al momento de comprar un auto usado es recomendable tener en cuenta algunas consideraciones para evitar que el precio a acordar no esté inflado. Una de las claves se encuentra en mirar la cantidad de kilómetros que figuran en el tablero que está detrás del volante. Se trata de un gran indicador de lo que podría llegar a sucederle al automóvil una vez que cambie de dueño, además del trato que viene recibiendo.

En algunos casos, el vendedor de un vehículo usado puede tratarse de una persona honesta y no hace falta estar revisando hasta el cansancio determinados detalles que no fueron mencionados en la charla de presentación. En otros es recomendable acudir con un mecánico para que este realice una inspección detallada y brinde información de primera mano que podría llegar a impactar de manera directa en el precio o incluso recomendar que no se lleve a cabo la operación.

"En mi defensa, era chica y no sabía nada de autos (todavía no se nada de autos)", expresó Lovesher0, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Sus palabras hacen referencia a una captura de pantalla en la que le piden que notifique los kilómetros que el auto lleva recorridos, pero se confundió con el valor de otro elemento. "Ridícula esa es la radio", le señaló la otra persona.

¿Por qué revisar los kilómetros?

Lo primero a mencionar es que es necesario revisar los kilómetros que figuran en el tablero del auto y compararlos con el año de lanzamiento. Es algo que permitirá establecer con qué frecuencia recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aires y las rutas del país. No hay dudas que impactará en el precio de la operación. Sin embargo, se aconseja tener cuidado porque muchas veces los valores son alterados y disminuidos de manera manual para aumentar el margen de ganancia.

Desgaste: los kilómetros pueden expresar el desgaste que sufrieron los componentes, especialmente el motor y los frenos del auto.

Valor de reventa: no es lo mismo uno con pocos kilómetros, ya que suelen ser los más caros.

Mantenimiento: será una señal de cuánto dinero se podría llegar a gastar en repararlo para mantenerlo activo.

Predicción de la vida útil: a cuanto más kilómetros, se podrá determinar si conviene o no comprar al auto.

¿Por qué una persona alta no puede conducir un auto?

Los requisitos para obtener la licencia de conducir son varios, pero hay uno que es bastante particular y que se encuentra enfocado con la altura de la persona. Si supera un límite establecido, la misma no tendrá el permiso para circular por las calles. Esto es producto de que Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires considera que hay posibilidad de accidentes que pongan en riesgo la vida del conductor como de las demás personas.

Aquellas personas que tengan una altura que superen los 2 metros deben someterse a un examen especial para obtener su licencia. Se tienen que presentar en la Pista de Roca y bajo la mirada de un supervisor llevar a cabo una serie de pruebas. Si esta determinada que está todo en orden, le van a dar el registro. Caso contrario quedan tres caminos. Uno es realizar nuevamente el examen, la resignación o adecuar el vehículo para cumplir con lo establecido.