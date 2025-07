La Fórmula 1 reveló el auto que maneja Franco Colapinto fuera de la pista: precio y diseño

Alpine A290, el auto que usa Franco Colapinto fuera de las pistas.

Con el fin de la primera mitad de la temporada en la Fórmula 1 (F1) tras el GP de Gran Bretaña, todas las escuderías y sus pilotos se prepararán para el Gran Premio de Bélgica durante el receso de tres semanas. La próxima competición tendrá lugar a fines de julio en el circuito de Spa-Francorchamps. Tras la carrera en Silverstone, que se corrió el último fin de semana y tuvo como ganador a Lando Norris, la F1 compartió parte de la intimidad de los pilotos.

Es por ello que Franco Colapinto fue tendencia en los últimos días al develarse cuál es el auto que usa cuando no está arrasando en la pista.

¿Cómo le fue a Colapinto en la última carrera?

En la última carrera Colapinto no pudo competir por un problema mecánico en su auto, pero fue parte de la parrilla como en los últimos seis GP de la Fórmula 1, desde que ocupó el lugar de Jack Doohan en Alpine (ex Renault).

Para hacer amena la espera de la próxima fecha, la F1 comparte en redes sociales la actividades de los corredores: una de ellas fue la llegada al circuito de Silverstone con su respectivos autos. Lando Norris, Oscar Piastri y Zak Brown aparecieron a bordo de sus McLaren; Charles Leclerc lo hizo manejando una Ferrari y Colapinto también haciendo honor a su escudería, llegó con un Alpine.

¿Cómo es el auto que maneja Franco Colapinto?

El argentino condujo un Alpine A290, un moderno y eléctrico auto coupé que fue elegido como el mejor del 2025 en Europa, según Car of the Year. El mismo tiene 220CV y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,4 segundos. En cuanto a su valor, el modelo cotiza a 38.700 euros y en dólares se estima unos u$s 45.000.

Alpine A290, el auto que usa Franco Colapinto fuera de las pistas.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

El viernes 25 de julio se realizará la única práctica libre a las 7:30 en el Circuito de Spa-Francorchamps. A las 11.30 de ese día será la clasificación para la carrera sprint.

Mientras que el sábado 26 a las 11 habrá una nueva clasificación y la carrera principal se desarrollará el domingo 27 a partir de las 10.

Próximas fechas de la temporada 2025 de la Fórmula 1