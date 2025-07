Ford fabricará en Argentina un nuevo modelo de la Ranger.

Ford anunció que ampliará su inversión en Argentina. La marca estadounidense destinará u$s 40 millones a la fábrica que tienen en General Pacheco, Buenos Aires. El monto se suma a los u$s 700 millones totales invertidos, para ampliar la producción de la pick up Ranger a través de nuevas versiones cabina simple y chasis para su comercialización en toda Sudamérica.

A partir de esto se crearán 300 nuevos puestos de trabajo para llegar a un total de 2900 operarios, según informó la empresa. Las nuevas unidades estarán en venta a partir del 2026 y están destinadas a clientes que las requieran con finalidades laborales, como compañías de flota, de carrozado y mercados de exportación.

El modelo más demandado

La Ranger atraviesa una creciente demanda tanto en Argentina como en los mercados de la región, por lo que la planta de Ford ubicada en Pacheco incrementará su producción y se estima que alcanzará un ritmo de fabricación anual superior a las 80 mil unidades, lo que representa un aumento del 30% frente al 2024.

Aproximadamente el 70% de ese volumen seguirá destinado a los mercados de exportación, entre ellos Brasil, Chile, Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Con esta inyección de capital, la oferta del Ranger se ampliará con la fabricación de las nuevas versiones cabina simple y chasis, que llegarán al mercado en el primer semestre del 2026.

¿Cómo es el nuevo diseño de la Ford Ranger?

Para la fabricación de los rediseños, en Pachecho se incorporaron nuevos herramentales y robots inteligentes en la planta de estampado y carrocería. "La respuesta de los clientes nos impulsa a dar un paso más para abastecer la demanda local y regional", señaló Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica.

Y aclaró que "con esta nueva inversión no solo llevamos la capacidad productiva de Ranger a un nivel récord histórico, sino que también ampliamos la oferta de Ranger con una variante de carrocería cabina simple muy esperada.

Las dos nuevas versiones tendrán similitudes con la Ranger Cabina Simple "Concept Pick-up", que fue presentada el año pasado en la exposición Fenatran de Brasil.

La Cabina Simple tendrá una caja de carga con una capacidad aproximada de 1250 kilos de peso o 1876 litros de volumen. El nivel de equipamiento será el más básico (XL), asociado al motor 2.0 mono-turbodiesel (170 cv y 405 Nm). Se combinará con caja manual de seis velocidades aunque estamos estudiando la posible incorporación de una versión automática. La tracción será 4x2 o 4x4 con reductora.