Esta es la mejor casa rodante del 2025: ¿Cuánto cuesta?

La casa rodante elegida como la mejor del 2025.

Para todos los amantes de las casas rodantes llegó un modelo que no solamente se destaca por su bajo precio y su practicidad, sino que fue premiada como la mejor caravana del 2025.

Se trata de la Capsule Mini R, que fue elegida como el mejor modelo del año por la Practical Caravan Awards 2025: tiene un valor de mercado de 22 mil dólares, algo bajo para el sector de las casas rodantes.

Las detalles de la Capsule Mini R

El diseño de la Capsule Mini R incluye neumáticos de pared blanca, colores vibrantes como naranja brillante o verde oliva y detalles que le dan un estilo retro. Pesa solo 750 kilos, tiene un monocasco de fibra de vidrio para que resista mejor el clima y no requiere mantenimiento especial.

Dentro se caracteriza por aprovechar muy bien el espacio con un salón en forma de U en el que entran cómodamente hasta cuatro personas, una cocina que incluye hornalla bajo tapa de vidrio, pileta pequeña y heladera compresora.

También incluye un baño de esquina que tiene pileta pequeña y una ducha funcional, más un Thetford Porta Potti como inodoro estándar. Para dormir, la mesa se baja y los respaldos completan una cama cómoda de casi un metro de ancho.

Un dato a señalar es que la calefacción no viene de serie, pero por 340 dólares se puede agregar y por $1,020 se incluye además panel solar y batería para quienes prefieren el campamento autónomo.

En cuanto a sus medidas, tiene 3.78 metros de largo, 1.98 metros de ancho, 2.3 metros de alto y si bien entran cuatro personas, se recomienda que para sacarle todo el jugo, la utilicen dos y así se pueda hacer un viaje totalmente cómodo y placentero.

Otro detalle es que cuenta con superficies de pino natural y el equipamiento pesa solo 100 kilos, que sumados a los 650 de la caravana vacía hacen que sea muy práctica para todo tipo de viajes. Estas comodidades hicieron que la casa rodante fabricada en Turquía gane el premio como la Practical Caravan Awards 2025.

Características principales de la Capsule Mini R

Precio: $22,200 dólares aproximadamente

$22,200 dólares aproximadamente Peso: 650 kg vacío, 750 kg máximo

650 kg vacío, 750 kg máximo Dimensiones: 3.78m largo, 1.98m ancho, 2.3m alto

3.78m largo, 1.98m ancho, 2.3m alto Construcción: Monocasco de fibra de vidrio

Monocasco de fibra de vidrio Capacidad: 2 personas

2 personas Equipamiento: Hornalla, heladera, baño con ducha, Porta Potti

Hornalla, heladera, baño con ducha, Porta Potti Premio: Mejor casa rodante pequeña - Practical Caravan Awards 2025

Mejor casa rodante pequeña - Practical Caravan Awards 2025 Fabricación: Turquía