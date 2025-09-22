La nueva Subaru que ya está disponible en el país.

Subaru presentó oficialmente en Argentina la sexta generación de su SUV Forester, un modelo que se renueva por completo para el segmento compacto con novedades en diseño, tecnología y motorización. Importada directamente desde Japón, esta nueva Forester ya está disponible en concesionarios de todo el país desde septiembre.

Esta actualización reemplaza a la quinta generación, que se vendió en Argentina desde marzo de 2019. Ahora, la Forester 2026 ofrece dos opciones de motor basadas en el conocido motor Bóxer 2.5 litros: una versión naftera con 185 caballos y 247 Nm de torque, y otra híbrida que combina combustión y electricidad para entregar 194 caballos y 270 Nm. Ambas cuentan con caja automática CVT y tracción integral permanente en las cuatro ruedas, asegurando un manejo estable y seguro en cualquier terreno.

Un punto destacado es que, por primera vez en nuestro mercado, la Forester incorpora un sistema híbrido real, dejando atrás el esquema Mild Hybrid que usaba antes. La versión híbrida, sin embargo, presenta una particularidad: no incluye rueda de auxilio, sino sólo un kit para reparar pinchazos, algo que podría ser un detalle a considerar para algunos compradores.

En cuanto al equipamiento, Subaru ofrece dos niveles: XS, disponible solamente con motor naftero, y Limited, que puede elegirse con motorización naftera o híbrida. Todas las versiones traen de serie el sistema EyeSight, un conjunto de asistencias a la conducción que incluye control crucero adaptativo, frenado pre-colisión y mantenimiento de carril, entre otras funciones que posicionan a la marca como referente en seguridad preventiva.

Cuál es el precio de los nuevos Subaru Forester 2026

Los precios oficiales en Argentina arrancan en 48.500 dólares para la versión XS naftera, mientras que la Limited naftera se ubica en 55.500 dólares y la Limited híbrida en 63.500 dólares. Además, Subaru respalda al nuevo Forester con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, reafirmando su compromiso con la calidad y confiabilidad japonesa.

En materia de diseño y confort, el interior fue renovado para ofrecer más espacio y materiales de mejor calidad. Además, el sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, facilitando la conectividad en cada viaje. El sistema X-Mode también se mantiene para quienes buscan aventuras off-road, garantizando un rendimiento óptimo en todo tipo de caminos.

Para quienes estén interesados, el Forester 2026 ya puede encontrarse en concesionarios autorizados y en la web oficial de Subaru Argentina, donde también se pueden descargar las fichas técnicas completas con todos los detalles del equipamiento y las opciones disponibles.