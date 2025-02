Baic BJ40: precio y características del auto chino que llegó a la Argentina

Enterate todo lo que tenés que saber del Baic BJ40.

Todas las empresas extranjeras que se quieran radicar en China están obligadas a formar una sociedad con capitales locales. De esta manera, el Estado chino y sus empresarios aliados son siempre accionistas mayoritarios de todas las multinacionales que se instalan en ese país. Esto generó un crecimiento exponencial de las automotrices chinas, entre ellas la automotriz Baic, que adquirieron tecnología y conocimiento de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

Las automotrices lo saben desde hace décadas y todas aceptaron esa regla sin chistar: nadie quiere perderse la posibilidad de vender sus productos en el mercado interno chino, que es el mayor consumidor de autos del mundo. Sin embargo, un efecto secundario de esta política ha sido la absorción de tecnología por parte de las automotrices chinas, que hoy fabrican y exportan autos con un nivel de desarrollo similar al de las marcas tradicionales, pero a precios mucho más competitivos.

El Baic BJ40 Plus, que se acaba de lanzar a la venta en la Argentina, es un claro ejemplo de este fenómeno. Desde hace décadas, Baic es socia en China de Jeep y Mercedes-Benz. Como resultado de esta alianza, el BJ40 Plus combina el diseño y la capacidad off-road del Jeep Wrangler con la mecánica y el confort de un Mercedes-Benz. No se trata de una simple imitación, sino de un modelo que ha heredado tecnología de sus socios occidentales a cambio de permitirles operar en el mercado chino.

Diseño y características técnicas: qué conviene saber

El Baic BJ40 Plus es un todoterreno del segmento D, con chasis de largueros y un despeje del suelo de 246 mm, lo que le permite enfrentar terrenos adversos sin inconvenientes. Mide 4.630 mm de largo, 1.925 mm de ancho y 1.871 mm de altura, con una distancia entre ejes de 2.745 mm. Su diseño exterior recuerda al Jeep Wrangler, aunque con algunas diferencias para evitar una copia exacta. En lugar de los faros redondos tradicionales, el BJ40 cuenta con ópticas trapezoidales con luces LED cuadradas, y su parrilla tiene cinco ranuras en vez de siete.

La versión Plus corresponde a la carrocería de cinco puertas, similar a la variante Unlimited del Wrangler. En el futuro, podría llegar al mercado argentino una versión de tres puertas. Su rueda de auxilio está montada en el portón trasero, lo que puede dificultar el estacionamiento, pero es una solución ideal para un vehículo de perfil off-road. En cuanto a competidores, además del Jeep Wrangler (desde 103.900 dólares), también podría rivalizar con modelos como el Toyota SW4 (desde 53 millones de pesos) y la Chevrolet Trailblazer.

Interior y equipamiento

El interior del BJ40 Plus está inspirado en modelos de Mercedes-Benz. Cuenta con un tablero digital de 12.3 pulgadas y una pantalla multimedia de 10 pulgadas. Sin embargo, presenta un punto en contra: no ofrece Apple CarPlay ni Android Auto de serie, sino que utiliza la aplicación CarbitLink para espejar el teléfono, algo menos práctico que los sistemas convencionales.

El Baic BJ40 es uno de los principales modelos chinos en llegar a la Argentina.

En términos de espacio, la posición de manejo es elevada y cómoda, aunque el volante solo se regula en altura y no en profundidad. Los asientos traseros pueden acomodar a tres adultos, aunque el espacio para la cabeza es algo reducido. El baúl tiene una capacidad de 532 litros, expandible a 950 litros con los asientos traseros rebatidos.

Motor y seguridad

El BJ40 Plus está equipado con un motor 2.0 turbo naftero de origen Mercedes-Benz, que entrega 221 CV y 380 Nm de torque. La transmisión es automática de ocho velocidades de la firma ZF, con tracción 4x4 conectable en marcha y reductora de acople eléctrico. Además, cuenta con bloqueo de diferenciales delantero y trasero, lo que lo convierte en una opción robusta para la conducción off-road.

En seguridad, dispone de frenos ABS con función Off-Road, control de estabilidad, asistente en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos y cuatro modos de manejo (Economy, Comfort, Snow y Sport). Sin embargo, solo tiene dos airbags frontales, una limitación común en vehículos con techo y puertas desmontables.

Precio del auto Baic BJ40 Plus en Argentina: cuánto cuesta

El Baic BJ40 Plus se comercializa en Argentina a un precio de 66.000 dólares. En un mercado donde los todoterreno de gran capacidad suelen superar los 100.000 dólares, se posiciona como una alternativa más accesible para quienes buscan un 4x4 con buena tecnología y diseño atractivo. Con su llegada, Baic refuerza su presencia en el país y sigue demostrando el crecimiento de la industria automotriz china en el mundo.