La actriz Rebel Wilson afronta juicio por publicaciones sobre acoso en "The Deb"

La actriz Rebel Wilson habla con los medios de comunicación a su llegada al tribunal en el primer día de una audiencia por difamación de nueve días entre Charlotte MacInnes y Rebel Wilson, en Sídney, Australia

La ​actriz australiana Rebel Wilson compareció el lunes ante un tribunal de Sídney durante el inicio de un ‌juicio por difamación interpuesto ‌por Charlotte MacInnes, la protagonista de "The Deb" —el debut como directora de Wilson—, tras acusaciones relacionadas con unas publicaciones en las redes sociales de Wilson.

MacInnes afirma que Wilson insinuó falsamente en publicaciones de Instagram que ella le había confiado en privado que uno de los productores de la película le ​había acosado sexualmente.

Los ⁠documentos judiciales alegan que Wilson, protagonista de las tres ‌películas de "Pitch Perfect" ("Ritmo perfecto & Tono Perfecto" en Latinoamérica ⁠y "Dando La Nota" en España) y de "Bridesmaid" ("La ⁠boda de mi mejor amiga" en España y "Damas en guerra" en Latinoamérica), no verificó la información con MacInnes y realizó las afirmaciones a ⁠pesar de saber que no se había presentado ​ninguna denuncia.

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Las publicaciones en la cuenta de ‌Instagram de Wilson, con más de ‌11 millones de seguidores, supuestamente daban a entender que ⁠MacInnes había mentido al negar haber hablado de acoso o comportamiento inapropiado por parte de los productores de "The Deb".

Aunque Wilson ha negado las acusaciones, no se ha revelado ​su defensa ‌legal.

MacInnes, que también estuvo presente en la vista judicial, solicita una indemnización por daños y perjuicios agravados y una orden judicial que impida a Wilson repetir las acusaciones en internet o en cualquier otro ⁠lugar.

Wilson también alegó en las publicaciones de julio de 2024 que el productor ejecutivo Vince Holden, junto con los productores Amanda Ghost y Gregor Cameron, intentaron bloquear el estreno de la película en represalia por haber planteado las inquietudes de Wilson sobre la supuesta conducta indebida, según informan medios australianos.

Según estas informaciones, ‌los productores de "The Deb" presentaron otra demanda contra Wilson ante un tribunal estadounidense y otro del estado australiano de Nueva Gales del Sur.

"The Deb", que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024, sufrió retrasos ‌en su estreno en las salas australianas a principios de este mes por los problemas legales.

"Me encanta 'The Deb', es tan bonita ‌y maravillosa. Gracias ⁠a todos los que vayan a verla al cine", dijo Wilson a los periodistas a la ​salida del tribunal.

Se prevé que la vista del caso por difamación dure nueve días.

Con información de Reuters