Cuenta DNI: los descuentos que hay para el lunes 20 de abril 2026

Cuenta DNI.

En un contexto económico donde cada peso cuenta, las promociones de Cuenta DNI son una herramienta clave para el consumo cotidiano. Este lunes 20 de abril, la billetera digital del Banco Provincia mantiene una batería de descuentos que abarcan desde alimentos hasta transporte público.

La estrategia busca sostener el consumo en comercios de cercanía y aliviar el bolsillo en rubros sensibles. Pero no todo es automático: hay condiciones, topes y formas de pago específicas que definen si el beneficio aplica o no.

Descuentos del lunes con Cuenta DNI: dónde está el mayor ahorro

El lunes arranca con un 10% de descuento sin tope de reintegro, uno de los beneficios más amplios del día. Eso sí: solo aplica para compras realizadas con dinero en cuenta a través de la billetera digital y queda excluido si el usuario tiene deudas con el banco o paga mediante QR de otras billeteras.

En paralelo, las librerías adheridas ofrecen también un 10% de descuento sin tope, vigente lunes y martes en toda la provincia. Una oportunidad que suele potenciarse en ciclos lectivos o momentos de alta demanda cultural.

Comercios, marcas y supermercados: los beneficios clave de Cuenta DNI

Los comercios de cercanía, incluidas carnicerías, granjas y pescaderías, mantienen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000 que se alcanza con $25.000 en consumos. Es uno de los beneficios más utilizados por su impacto directo en alimentos.

A esto se suman las marcas destacadas, con un agresivo 30% de ahorro todos los días y un tope de $15.000 mensual por marca. Entre ellas aparecen nombres como Havanna, La Fonte de Oro, Lucciano's y Grido.

En supermercados, los descuentos varían según la cadena, pero están disponibles toda la semana. Además, quienes cobran jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia acceden a un 5% extra, un guiño directo a uno de los sectores más golpeados.

Ferias, universidades y transporte: los beneficios de Cuenta DNI que pocos usan

Uno de los descuentos más fuertes está en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro diario y tope de $6.000 por semana. El mismo porcentaje se replica en comercios adheridos de universidades.

Pero el dato más disruptivo está en el transporte: hay 100% de ahorro en viajes pagados con NFC, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. El beneficio solo aplica con Visa Débito vinculada a la app y en dispositivos Android, y el reintegro se acredita entre 20 y 30 días después.