Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el lunes 20 de abril

La jornada estará marcada por un cielo parcialmente nublado y condiciones cambiantes

El clima en Córdoba y el pronóstico del tiempo vuelven a posicionarse como temas clave ante el inicio de la semana. Las condiciones previstas muestran un escenario variable, con nubosidad predominante y probabilidad de lluvias, en un contexto de transición hacia temperaturas algo más templadas.

Clima en Córdoba hoy: inestabilidad y nubosidad variable

El clima en Córdoba durante este lunes se presenta con características inestables, marcadas por la presencia de nubosidad parcial y condiciones cambiantes a lo largo de la jornada. Si bien no se espera un cielo completamente cubierto durante todo el día, la variabilidad será una constante.

La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas mínimas cercanas a los 10 grados. Con el correr de las horas, el termómetro mostrará un leve ascenso, lo que aportará condiciones más templadas hacia la tarde.

La combinación de nubosidad y humedad genera un escenario típico de otoño, donde las condiciones pueden modificarse en cortos períodos de tiempo sin cambios bruscos.

Pronóstico del tiempo: lluvias probables durante el lunes

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la probabilidad de lluvias se mantiene alta, alcanzando el 90%. Esto indica que, aunque no necesariamente se registren precipitaciones constantes durante toda la jornada, existe una elevada chance de lluvias en distintos momentos del día.

El lunes 20 de abril se perfila así como una jornada inestable, en la que podrían alternarse períodos sin precipitaciones con episodios de lluvias aisladas o lloviznas. Este tipo de condiciones suele generar variaciones en la intensidad de la nubosidad y en la sensación térmica.

Las lluvias, en caso de presentarse, no estarían acompañadas por fenómenos intensos, pero sí podrían influir en el desarrollo habitual de actividades al aire libre.

Temperatura en Córdoba: leve ascenso y ambiente templado

Uno de los puntos destacados del clima en Córdoba para este lunes es el ascenso moderado de la temperatura. Luego de un inicio fresco, se espera que la máxima alcance los 22 grados, configurando un ambiente templado durante la tarde.

Este aumento térmico se da en un contexto de cielo parcialmente nublado, lo que permite ciertos períodos de mayor radiación solar. Sin embargo, la presencia de nubes evita que se produzcan picos de calor.

Las previsiones indican una elevada chance de precipitaciones, que podrían presentarse de manera aislada en distintos momentos

La amplitud térmica será algo mayor que en jornadas previas, aunque sin extremos. Este comportamiento responde a la combinación de aire húmedo y nubosidad variable.

Viento y condiciones generales del clima

En cuanto al viento, el pronóstico del tiempo indica circulación desde el sector sur, con velocidades leves cercanas a los 4 km/h. Esta condición contribuye a mantener un ambiente estable en términos de circulación de aire, sin ráfagas significativas.

El viento sur, aunque débil, favorece la persistencia de temperaturas moderadas y refuerza la sensación de frescura durante las primeras horas del día.

En términos generales, el lunes 20 de abril estará marcado por un clima inestable, con alta probabilidad de lluvias, nubosidad parcial y un leve ascenso de temperatura. Un escenario que combina momentos de mejora con condiciones variables, en línea con el comportamiento típico del otoño en la región.