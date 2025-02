¿Cuál es el ritual de la abundancia que deben realizar cada primero de marzo?

Cuáles son los rituales de la abundancia

Cuando se produce el cambio de mes, algunos expertos señalan que son momentos ideales para realizar una limpieza de energías con el objetivo de alejar a las negativas y dejar el camino libre para que las buenas noticias se amontonen en el hogar. La presencia de marzo invita a llevar a cabo un interesante ritual de la abundancia.

Hay determinados saberes populares que se mantienen vivos en la sociedad gracias al boca en boca. Estos llegan a las redes sociales y se encuentran disponibles para todos aquellas personas que consideren que necesitan darle un giro de 180 grados a su vida. Uno muy especial se recomienda practicarlo en el primer día de marzo.

"Llega marzo y nosotros nos preparamos para atraer toda la Abundancia del Universo con el ritual con canela y sal. Ambos son un símbolo poderoso para atraer prosperidad y protección", expresó Lodicelaluna, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Se tratan de dos rituales que deben realizarse de manera separada y según el astrólogo cada uno corresponde a momentos muy particulares del mes, debido a una combinación que abarca las posiciones del sol, la luna y las estrellas.

En lo que respecta al ritual de la sal, es necesaria mezclarla con agua en un vaso y dejarla reposar una hora. "La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar", expresó sobre la oración que debe anunciarse. Es importante dicha solución se use para lavarse las manos. No hay que secarlas, sino sacudirlas y aplaudir. Según sus conocimientos, el domingo 2 de marzo es ideal.

No es casualidad que la sal se haya utilizado para un ritual de la abundancia. Esto se encuentra vinculado con otra tradición que suele repetirse bastante en la mesa de los argentinos, debido a que no se puede entregar en mano porque se considera un mala costumbre y provocadora de noticias negativas. Es una costumbre que se mantiene desde la antigüedad en donde el mineral disponía de un enorme valor que llevarlo en mano era sinónimo de desprecio y desperdicio.

Por otro lado, el ritual de la canela es para realizar este sábado primero. Se recomienda tomar un puñado del polvo, pararse en la puerta del hogar como si uno estuviera por ingresar y repetir una frase particular. "Cuando esta canela soplo, la prosperidad aquí penetrará. Cuando esta canela soplo, la abundancia vendrá para quedarse. Cuando esta canela soplo, la abundancia aquí vivirá", señaló. También expuso que puede realizarse el viernes 7 por motivo de ubicaciones de los cuerpos extraterrestres.