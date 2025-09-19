Predicciones del Horoscopo Chino para Javier Milei

Tras la dura derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires y de cara a las legislativas nacionales, resurgieron las predicciones que la astróloga Ludovica Squirru hizo sobre el presidente Javier Milei para este 2025. ¿Qué había adelantado el Horóscopo Chino?

Las predicciones de Ludovica Squirru sobre el futuro de Javier Milei en este 2025

Al comenzar el año, la reconocida astróloga lanzó sus predicciones para todos los signos del Horóscopo Chino, pero además explicó qué le sucedería este año a la Argentina y al presidente Javier Milei. En diálogo con Radio Mitre, Ludovica Squirru recordó que el mandatario nacional es perro de metal, pero consideró que “no entra en los arquetipos” de su signo. “El perro es un signo humanista, que piensa en los demás, empático”, explicó.

En cambio, consideró que Milei "es un disruptor". "Creo que es un experimento para la Argentina. Por más que el déficit cero sea su obsesión, no puede ir bien ningún país que no integre todo lo demás que le hace falta a la gente como prioridades”, consideró la especialista.

La astróloga la recomendó al Presidente no exponerse tanto publicamente

En cuanto a las predicciones para este 2025, la astróloga remarcó que durante todo el año Milei tiene que prestarle atención a su bienestar emocional y le recomendó se cuidadoso con su presencia mediática. “Tendrá que replegarse, no resolver la vida de todos, dejar a un lado querellas y entrevistas y, en general, no hablar en público. Resultará mejor para salvar su integridad emocional y evitar tragos amargos”, aconsejó. Squirru señaló que al resguardar su imagen, el Presidente podría mantenerse equilibrado a nivel personal y enfrentar los desafíos de su gestión con mayor claridad.

Las predicciones de Ludovica Squirru para la Argentina 2025

La astróloga también hizo sus predicciones sobre el país y consideró que Argentina “está en un momento de transición”: “Años luz faltan para definiciones. Van a haber definiciones con la alta inmigración que va a llegar del otro lado del mar en breve por las guerras, la contaminación, la xenofobia”, predijo.

Las predicciones de Ludovica Squirru sobre el futuro de Javier Milei

Específicamente sobre qué le depara al país en este 2025 consideró que “va a ser un año donde van a surgir movimientos nuevos en el mundo y en la Argentina, que van a ser más de la comunidad de los hombres como sociedad civil”. “Estamos una transición en el mundo donde se van a definir las guerras. Nos va a poner pruebas muy fuertes”, advirtió. Y consideró que este año va a estar marcado por la “locura mundial, alienación”.