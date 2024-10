La terrible predicción de una astróloga para el futuro de los argentinos con Milei: "Va a ser"

La terrible predicción de una astróloga para el futuro de los argentinos con Milei.

La astróloga Ludovica Squirru reapareció en la televisión con una terrible advertencia para los argentinos de cara al 2025 y el segundo año de presidencia de Javier Milei. La famosa lanzó un atronador comentario de alerta y puso en dudas el destino de Argentina en el futuro próximo.

Con motivo del reciente lanzamiento de su nuevo libro del Horóscopo, Ludovica Squirru visitó TN y cuando le preguntaron por el futuro del presidente Javier Milei y de los argentinos en el 2025, no dudó en responder: “Él es un disruptor. Creo que es un experimento para la Argentina". Luego, en tono crítico, sumó: "Por más que el déficit cero sea su obsesión, no puede ir bien ningún país que no integre todo lo demás que le hace falta a la gente como prioridades”.

“Estamos en una transición en el mundo donde se van a definir las guerras. Nos va a poner pruebas muy fuertes, va a ser peor que este en el mundo. Locura mundial, alienación”, arremetió Ludovica en una sentencia nada tranquilizadora sobre el año que viene.

Aunque Ludovica nunca blanqueó su postura política, sus declaraciones no tardaron en resonar fuertemente como un llamado de atención al Presidente. En consonancia, en una reciente con Luis Novaresio en LN+ la astróloga sostuvo que "la Argentina nació malparida" y que la "Argentina no tiene equilibrio emocional". Además, manifestó sentir rechazo por el poder político y reveló que le gusta que "la sociedad se despierte".

Estupor por la confesión de Ludovica Squirru sobre el trabajo en Argentina: "Campo minado"

La reconocida astróloga Ludovica Squirru reveló cuáles son los signos del Horóscopo Chino que podrían presentar mayores dificultades en ámbitos laborales durante el mes de octubre. Uno por uno los signos bajo la lupa y qué dice Ludovica sobre la mejor forma de actuar para sortear las complicaciones. Mediante las predicciones de su libro de predicciones del Horóscopo Chino 2024, Ludovica Squirru reveló cuáles son los signos que podrían tener complicaciones en el trabajo durante el mes de octubre. Los signos que están en la cuerda floja son:

Tigre: “Será un con obstáculos para la comunicación. Esto podría generar complicaciones en la vida profesional como social. Los malentendidos y no saber expresar las ideas pueden llevar a generar tensiones con colegas, familiares o amigos. Deberán trabajar en mantener el equilibrio emocional y evitar decisiones impulsivas. Ser pacientes y saber reflexionar será muy importante”

Buey: “Habrá una desviación de su estabilidad. El mes se presentará como un campo minado de desafíos. Enfrentarán interrupciones inesperadas en proyectos actuales, generando retrasos. Las relaciones con colegas podrían tensarse, sumado a las directrices de los superiores, que les exigirán una pronta adaptación. Estos cambios demandarán demasiada energía. La clave será mantenerse pacientes en el camino hacia sus objetivos profesionales”

Cabra: “Estará a prueba la paciencia de una manera constante. Deberán esforzarse especialmente para mantener su equilibrio en el ámbito emocional. La falta de paz interior puede llevar a experimentar días muy complicados, tanto en lo profesional como en lo profesional. Encontrar momentos de calma y manejar el estrés pasa a ser fundamental para sortear este período”.