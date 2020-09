El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se cruzó al aire con Animales Sueltos, luego de que los periodistas banalizaran sus dichos sobre el polémic accionar de Carlos Rosenkrantz al tratar el recurso de per saltum "en la convicción de que los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional".

En su paso por América TV, el interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio aseguró: "Es una locura lo que hizo, el per saltum tiene características muy puntuales ¿Querés que te diga que lo hizo de antojadizo? ¡Si!". "Lo que está diciendo no tiene razón y en este caso nosotros tenemos razón", insistió e inmediatamente los integrantes del programa se rieron en tono burlón.

Ante esa actitud, Anibal les expresó su enojo por banalizar la discusión sobre el tema: "No te rías así. No me gusta que te burles de mi, yo no me río de vos así". "Te pido por favor que no pierdas la cordura ni me la hagas perder a mi. No me faltes el respeto, trata de ocupar tu lugar. Cuando vos querés compararte contra otra persona, asegurate que el otro haga bien y no mal las cosas", le recriminó a Adrián Calvo.

E insistió: "No se puede hacer lo que hizo Rosenkrantz, lo dice nuestra normativa. No podés presentar un per saltum que no sea por un riesgo institucional. No lo hay, no tiene ninguna razón de ser. No lo querés que entender, dejalo, cambiemos de tema, porque vamos a dar vueltas a la calesita 80 veces".

La Corte Suprema de Justicia tratará este martes, en el marco de un "acuerdo extraordinario", el pedido de 'per saltum' presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado. Aun no ha trascendido cómo podrían fallar los magistrados. Se define el futuro de los polémicos jueces puestos a dedo por el macrismo.

En rigor, se trata de una iniciativa del presidente del máximo tribunal, el ex abogado de Clarín Carlos Rosenkrantz, en la convicción de que "los planteos de los jueces son de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento".