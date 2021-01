Marcelo Polino sorprendió en el aire de Radio Mitre cuando en una charla con Amalia Granata se cansó de los comentarios políticos y la hizo callar en vivo.

La diputada provincial de Santa Fe es parte del ciclo que conduce el ex Intrusos y donde también participa Yanina Latorre. Como es habitual, el periodista centró su programa en los temas de la farándula y el espectáculo, pero la pandemia del coronavirus también tuvo su espacio, como en todos los medios desde su comienzo.

En la emisión del pasado sábado, los integrantes del ciclo hablaron con la periodista Karina Iavícoli y hablaron sobre los efectos de la pandemia y la apertura de las escuelas. En ese contexto, la diputada anti derechos aprovechó para tratar de sacar cierto rédito político, algo que no le gustó a Polino.

Granata pidió a los padres que estuvieran escuchando el programa que reclamen el inicio de las clases de forma presencial para sus hijos. Las clases en el aula fueron anticipadas en varias oportunidades por el gobierno nacional, sin embargo, desde la oposición intentaron instalar lo contrario hasta con una carta del expresidente Mauricio Macri.

La charla se desencadenó a raíz de un detalle que demostraba el cuidado frente a la pandemia que mantenía Iavícoli: era la única de la mesa que utilizaba el barbijo. “Me hacen mala fama de hipocondríaca. Hago todo con barbijo”, indicó la panelista de Nosotros a la Mañana. También señaló que a su hija le daba miedo saludarla y resaltó el riesgo que conlleva el COVID-19. “Dicen que es una gripecita y no es así”, apuntó.

En ese contexto, la charla derivó en el aumento de casos y la perdida de cuidado que ha tenido parte de la población al realiza reuniones con mucha concurrencia o incluso asistir a fiestas clandestinas. “Estuvimos tanto tiempo guardados que ahora hay como una rebeldía estúpida”, opinó Iavícoli. Por su parte, Polino consideró que la prevención mermó tras el funeral de Diego Armando Maradona. Entonces, Granata disparó: “No dieron el ejemplo habilitando las marchas. Y las escuelas están cerradas”.

La diputada santafesina, no se quedó allí y sostuvo: “Los maestros deben recibir vacunas, no pueden estar los chicos sin clases. No sé si el 17 de febrero van a empezar, pero tienen que hacerlo”. Además, indicó que su hija le dijo que no había aprendido nada durante el año escolar por videollamada.

En esa línea, estimó que "la escuela no abre porque es una cuestión política” y promovió una campaña de padres. Pero Polino no lo soportó más y la frenó en seco para cambiar de tema abruptamente. “Estás muy politizada. Este es un programa de espectáculo, querida”, sentenció.