Alfredo Casero estuvo en El Noticiero con Eduardo Feinmann

El segundo programa de El Noticiero, conducido por Eduardo Feinmann en LN+, salió al aire con un entrevistado estrella del macrismo. El actor Alfredo Casero se tiró en contra de todos, alertó sobre el "comunismo del siglo XXI" y, así como fogoneó las marchas anti cuarentena y los incidentes en el Congreso, invitó a los televidentes a revolucionarse.

Alfredo Casero se volvió un emblema de la oposición al kirchnerismo y al peronismo. Si bien el año pasado juró haberse cansado de tanta exposición por asuntos de la política, se olvidó de la difusión de su arte y visitó la señal de cable de La Nación para despacharse contra cualquiera por el escándalo de la vacunación VIP.

Como ni la renuncia del ministro de Salud ni los intentos por demostrar transparencia le bastaron, arengó una revolución "de abajo para arriba" en un programa que desde antes de empezar ya estaba preparado para fogonear ese tipo de atropellos.

"Las revoluciones no salen de arriba para abajo, las revoluciones salen de abajo para arriba. Cuando la gente se cansa, hace revoluciones", sentenció. Bregando por el desentendimiento, agregó: "formamos parte de un pueblo que pensaba que esto no iba a pasar". "Lo que están produciendo es una violencia que no van a poder parar", insistió. "El gordo con bermuda que rompe todo no va a poder con un pueblo

"El pueblo quiere defenderse, todos están esperando que haya alguno que lo haga", amenazó pero, si bien fue el promotor de distintas movilizaciones anti cuarentena en nombre de la libertad individual, el caballo de batalla de la derecha, no aclaró si será él quien lleve adelante dicha revolución. En caso de no llevarla a cabo, adelantó: "no vamos a tener posibilidad de cambiar nada".

"Esta gente fue votada, no teníamos ni idea de la política que iba a venir", cerró al tiempo que alertó la zurdofobia de Feinmann al vaticinarle: "Vamos rumbo a una idea general de comunismo del siglo XXI".

Ya que estaba en el piso con uno de los periodistas más importantes de la ultraderecha, Casero teorizó sobre el plan nacional de vacunación y señaló que "ese plan que está claro que viene de Venezuela, de Cuba". Sobre las irregularidades en la campaña conocidas recientemente, opinó que desde el oficialismo "quedan como inutiles ante sus socios".

Casero negó su irresponsabilidad en los banderazos anti cuarentena

En el último tramo de la entrevista, Eduardo Feinmann fue fiel a su estilo y le recordó al actor que fue "la cara visible de varios banderazos". "Vos eras un anti cuarentena y un asesino", bromeó el periodista mientras que Casero pasó por alto la observación e insistió con pegarle a los empleados de PAMI que recibieron la vacuna Sputnik V.

"Que digan lo que quieran, eso les hizo bien. Lo berreta de estos pibes que están ahí porque saben las tablas", expresó sin ton ni son al tiempo que se tiró en contra del presidente Alberto Fernández al considerar que "fue a pedir disculpas a un país neutro. México no es Bolivia".

Hacia el cierre del encuentro, volvió a insistir con su arenga revolucionaria y expresó amenazante que "están haciendo algo que no les conviene". "Ya saben cómo son las causas y los efectos de lo que han hecho", concluyó.