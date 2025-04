¿Cuántas variedades de alfajores hay y cuál es el más elegido en Argentina?

Cuál es la receta de alfajor tradicional de Argentina.

No hay duda que una de las golosinas más consumidas por los argentinos, sin importar la edad, es el alfajor. Uno que se puede conseguir en cualquier kiosco y con variedades de marcas que proponen sabores únicos. Aunque existen diferentes manera de elaborarlos de acuerdo a la provincia donde uno se encuentre.

La elaboración de este postre es bastante fácil de llevar a cabo, debido a que solo se trata de dos tapas a base de galletita y un relleno de dulce de leche. Aunque cada una de las preparaciones que se consiguen en diferentes partes del país presentan texturas muy particulares. Esto puede generar ciertas alteraciones en el resultado final y con la promesa de experimentar un sabor único.

"Muy complicado", expresó Sanketon2, como figura su usuario de X (ex Twitter). La imagen del posteo dispone de seis opciones de alfajores que se pueden conseguir en varias provincias de la Argentina. Hay preparaciones que son únicas como las de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero. Mientras que la de Mar del Plata, ubicada en Buenos Aires, se asemeja más al producto que se encuentra industrializado y se accede con mayor facilidad.

¿Qué variedad de alfajores hay?

Marplatense: es el tradicional, que se vende en kioscos, se compone de dos galletas de chocolate con leche y tiene un relleno más que considerable de dulce de leche.

es el tradicional, que se vende en kioscos, se compone de dos galletas de chocolate con leche y tiene un relleno más que considerable de dulce de leche. Santafesino: la masa de la galletita está tostada y dispone de dulce de leche en el relleno pero con el agregado de que son bañados en glacé.

la masa de la galletita está tostada y dispone de dulce de leche en el relleno pero con el agregado de que son bañados en glacé. Cordobeses: si bien hay elaboraciones con dulce de leche, el relleno más tradicional es con fruta, con capas de galletitas finas y blandas además de que disponen de un glaseado.

si bien hay elaboraciones con dulce de leche, el relleno más tradicional es con fruta, con capas de galletitas finas y blandas además de que disponen de un glaseado. Mendocinos: es similar al que se consigue en Mar del Plata pero el detalle está en que el relleno se encuentra acompañado de nuez.

es similar al que se consigue en Mar del Plata pero el detalle está en que el relleno se encuentra acompañado de nuez. Correntinos: la base de elaboración está en la utilización de la mandioca.

la base de elaboración está en la utilización de la mandioca. Santiagueño: es lo más parecido a una torta rogel, y a diferencia del que se consigue en Santa Fe dispone de varias capas.

es lo más parecido a una torta rogel, y a diferencia del que se consigue en Santa Fe dispone de varias capas. Tucumano: se suele usar miel de caña y una de sus recetas recomienda colocar un relleno de merengue.

Otro elemento que debe destacarse es que el dulce de leche suele estar muy presente en las elaboraciones de cada provincia, pero no es la primera opción que se maneja al momento de armar un alfajor. En ciertas oportunidades, el relleno depende bastante del dulce que más se utilice en determinadas regiones. Hay recetas que proponen el uso de membrillo para elaborar un producto tradicional.

¿Por qué algunas personas cortan el alfajor al momento de comerlo?

Una de las prácticas más comunes al momento de comer un alfajor es ir dando mordiscos a medida que uno pretende disfrutar de su sabor. Sin embargo, hay personas que abren el envoltorio, sacan un cuchillo o con la fuerza de sus dedos y realizan varios cortes para que su disfrute sea más controlado. Algo que puede despertar cierta curiosidad.

Lo cierto es que no hay ningún tipo de alteración o percepción sobre los sabores que componen al producto elegido. Cualquier manera de comerlo es considerada como la correcta. Solo alcanza con revisar que la fecha de vencimiento esté lo bastante lejos en el calendario para que no presente riesgos y que el envase no se encuentre dañado.