Gianinna Maradona liquidó a Fantino: "Qué poca memoria"

La muerte de Diego Maradona conmocionó a millones de personas de todo el planeta. La noticia del pasado miércoles 25 de noviembre significó un duro golpe. Sin embargo, para sus seres más cercanos resultó aún más complicado. Gianinna Maradona, una de sus hijas, no ha dejado de recordar y compartir entrevistas que protagonizó su padre. Curiosamente, en las últimas horas, revivió una nota que Pelusa le dio a Alejandro Fantino en Mar de Fondo y criticó al conductor con un fuerte descargo.

A través de una historia que subió en una historia de Instagram, Gianinna mostró una captura del reconocido programa que Fantino hacía en la pantalla de TyC Sports, canal en el que logró llegar a la fama en la TV argentina. En la misma, se pudo ver a Diego, Ariel El Burrito Ortega, Marcelo Palacios y el presentador de ESPN y América TV entablando una conversación muy divertida.

Pese a que los recortes de la nota -tiene miles de reproducciones en YouTube- presenta algunas anécdotas muy buenas de Maradona, Gianinna aprovechó para ponderar el programa que hacía dicho canal, aunque también lanzó algunas críticas: "Qué programón espectacular era Mar de Fondo. Muy fan de este programa. Al Burrito lo amo, aunque sea gallina (NdeR: hincha de River), mi papá decía que todos podíamos tener un defecto, ja".

La hija menor de Diego con Claudia Villafañe disparó contra los periodistas Gastón Recondo, Marcelo Palacios y sobre todo contra Fantino: "Recondo y MP eran amigos de mi papá, de mi familia, yo compartía bastante con ellos... Después me desconocieron, y yo a ellos. Era pendeja y bastante boluda se ve... Amo para siempre al Fantino de Mar de Fondo. Hoy miro con mucho amor las remadas que pegaba mi papá con las personas que quería. Qué poca memoria tiene la gente...".

El duro descargo de Gianinna tras las acusaciones recibidas por el costoso anillo de Maradona que desapareció:

Mario Baudry -abogado del hijo que Diego tuvo con Verónica Ojeda- dialogó el pasado 3 de febrero con América TV y resaltó que Gianinna se quedó con el mismo. En diálogo con América TV, el letrado manifestó: "Tengo el chat de Monona (cocinera de Maradona) diciéndome a quién se lo entregó en mano y tengo la filmación de Maxi Camargo (asistente) poniéndoselo en el auto a una de las hijas".

Gianinna no se quedó callada y le respondió al abogado con un tajante mensaje que publicó en su cuenta de Twitter: "Si me matan buscando un anillo que no tengo, son todos cómplices".