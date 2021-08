Abel Pintos y el incómodo momento que vivió en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: "Me tapaba"

El cantante dejó algunas perlitas sobre cómo fue su actuación en la boda de Messi, un evento con las más importantes figuras del mundo del fútbol.

Como cada noche, Jey Mammón recibió a un invitado especial en Los Mammones, en la emisión del viernes fue Abel Pintos quien se sumó al ciclo de América TV y, entre otras anécdotas, contó cuando cantó en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo y un momento incómodo que vivió por ubicarse detrás de un arreglo floral. "Me tapaba, no me podían ver", relató.

Los Mammones suele ser el programa más visto de América TV, principalmente gracias a las revelaciones y anécdotas que consigue Jey Mammón por la buena onda que genera en cada una de sus intervenciones. Así se pudo ver a un Abel Pintos totalmente relajado en la emisión del viernes del ciclo del prime time de América. Entre las historias que contó y antes de cantar unas canciones con Mammón en el piano, Pintos habló sobre la experiencia de dar un breve show en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el 2017.

"Tengo entendido que te escondieron un día y medio en un hotel porque eras la sorpresa de Messi. ¿Fue así?", abrió el juego Jey Mammón para que Abel Pintos contara sobre el emotivo momento que protagonizó. "Fue algo muy emocionante porque era toda una movida de frente a un astro mundial, pero de repente me encontré cantando para dos chicos que son un encanto. Son un amor de personas, super sencillos", comenzó Abel Pintos su impresionante anécdota.

Más allá de que se trató de un evento importante a nivel mundial por la cantidad de estrellas del fútbol que había, el cantante resaltó el espíritu familiar que rodeó a la celebración. "No había un clima cholulo con mucha espuma. Era un clima muy familiar porque eso es lo que ellos generan también", consideró Pintos. Divertido, el cantante reveló que cuando empezó a cantar, los recién casados no lo podían ver porque había un arreglo floral que lo tapaba. "En un momento los invitados empiezan a mirar hacia donde estaba yo y me ven", siguió el cantante, que también reveló que en el momento sintió una emoción "muy fuerte".

Una vez que terminó de cantar, Abel Pintos se volvió a la habitación del hotel en la que había estado el último día y medio. "Entonces me mandaron a llamar para saludarme y cordialmente me invitaron a que me quedara. Yo le dije 'mirá, la verdad que está buenísimo pero realmente no somos amigos y me da cosa quedarme en un evento tan íntimo'", cerró el cantante sobre uno de los momentos más emotivos de su carrera.