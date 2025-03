Abel Pintos se quebró por las inundaciones en Bahía Blanca: "Mi mamá"

El temporal en Bahía Blanca y sus consecuencias sensibilizaron al país y a figuras del espectáculo. En ese marco, uno de los hijos de la ciudad del sur bonaerense, el folklorista Abel Pintos, expresó su dolor y el de su familia por la tragedia que dejó cerca de doce muertos.

La dramática confesión de Abel Pintos sobre el temporal en Bahía Blanca

"Es una desolación absoluta, no lo pueden creer. Mi mamá vive en el pleno centro, estuvo dos días encerrada en el departamento, recién hoy salió. Camina por las calles de una ciudad que no la reconoce, porque los comercios están destruidos. Pero sobre todo la gente...", dijo el folklorista en una entrevista con TN, que se quebró.

Y continuó: "... gente que literalmente lo perdió todo, que está desaparecida y quienes están bien, sufrieron daños grandes al lado de todo lo que pasó. Con el alma rota, porque son tus vecinos. Es muy difícil..."

Desde la provincia de Buenos Aires confirmaron en estas horas el fallecimiento de dos personas más, por lo que el número de víctimas fatales ascendió a 12. En total, la cantidad de evacuados es de 1128 personas, los cuales pueden ser consultados en este sitio. Además, el municipio habilitó un apartado en emergenciabahia.com en donde se pueden consignar datos de personas que siguen siendo buscadas.

Dalma Maradona respaldó la movilización de los jubilados: "Que todos los clubes se sumen"

El reclamo de los jubilados por mejores haberes, que es reprimido por las fuerzas de seguridad del gobierno de Milei, recibió varias muestras de solidaridad, además de la de varias hinchadas de fútbol. Esto último, a raíz de que simpatizantes de Chacarita se hicieron presentes en la última movilización de los adultos mayores.

En esta oportunidad, Dalma Maradona envió un mensaje de respaldo a los jubilados. "Me vuelvo loca, me parece una iniciativa espectacular. Estaría bueno que todos los clubes se sumen porque todos los clubes, porque todos vamos a llegar a viejos, algunos con más privilegios que otros, lamentablemente", comentó a través de su Instagram.

"Pero me parece que reprimir a los viejos es como el límite ¿no? Como que ya no hay márgen", señaló la hija de Diego Maradona y agregó: "Cuentenme si saben que clubes se suman, yo me recontramil sumo y ojalá que Boca también"