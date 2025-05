¿Por qué no hay que usar agua cuando el aceite se quema?

Cómo apagar aceite que se quema

La cocina puede ser uno de los escenarios del hogar donde más accidentes se pueden llegar a producir de manera inesperada o por falta de conocimiento sobre cómo manipular algunos alimentos. En el caso del aceite que se incendia es necesario recordar que nunca se debe hacer uso del agua para controlar a las llamas. La soluciones son otras y menos riesgosas.

En caso de estar cocinando con aceite es necesario vigilar que el volumen de la llama de la hornalla no sea elevado porque después de varios minutos comenzará a quemarse y podría representar un verdadero peligro. Si se presenta una situación en donde comienzan a desprenderse llamas es importante recordar que el uso del agua se encuentra totalmente prohibido, debido a que desencadenaría la presencia de los bomberos en el hogar.

Cómo apagar aceite que se quema

"Yo observando los patrones que dije que no volvería a repetir", expresó Tomiezequiel15, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra a una persona mirando atentamente a un sartén que se está incendiando. La recomendación estos casos es mantener la calma y actuar de manera racional para que la situación no escale de gravedad. Cualquier paso en falso podría generar enormes consecuencias materiales como físicas.

El agua es un gran enemigo del aceite que se incendia. "La razón por la que los aceites no se mezclan con el agua está relacionada con sus propiedades. Las moléculas de agua son polares y los aceites no polares. Como resultado, los aceites son repelidos por las moléculas de agua", expresan desde Allstate. Por lo tanto, hay otras formas de apagar este foco de fuego.

Cómo apagar un incendio producto del aceite

Llamar a los bomberos: en caso de que se encuentre en una etapa descontrolada, lo mejor es tomar el celular y llamar a los bomberos para que manejen la situación de la manera profesional.

en caso de que se encuentre en una etapa descontrolada, lo mejor es tomar el celular y llamar a los bomberos para que manejen la situación de la manera profesional. Apagar la fuente de calor: otro consejo es apagar la hornalla para que el recipiente deje de recibir calor.

otro consejo es apagar la hornalla para que el recipiente deje de recibir calor. Usar una tapa de metal: la falta de oxígeno genera que el fuego vaya perdiendo fuerza y se apague, por ende se recomienda colocar una tapa.

la falta de oxígeno genera que el fuego vaya perdiendo fuerza y se apague, por ende se recomienda colocar una tapa. Extintor: con tener uno pequeño debe alcanzar y lo mejor es apuntar al contenido del sartén para cortar las llamas de raíz.

Otra recomendación que se entrega es que una persona debe permanecer siempre cerca de la cocina cuando la comida se encuentra en el fuego. Para ello es necesario dejar el celular de lado y enfocar la concentración en lo que se está realizando. De esta manera, se podrá actuar con mayor rapidez y prevenir cualquier tipo de accidente.

Alerta: el electrodoméstico que tenés que desenchufar de noche para prevenir una tragedia

Los expertos señalan que hay un electrodoméstico que deben desenchufarse de manera instantánea después de que fue utilizado, debido a que de esta forma es posible evitar un accidente. La acumulación de algunos restos en su interior pueden comenzar a tomar cierta temperatura e incendiarse dando como resultado la presencia de llamas. Es por ello que la limpieza también es un elemento más a considerar.

La tostadora eléctrica en la cual se colocan las porciones de pan por su parte superior puede ser una gran aliada al momento de preparar tostadas, pero también una enemiga para la seguridad del hogar. Las migas de las rodajas de pan pueden quedar almacenadas en el interior, calentarse en cada uso y comenzar afectar a circuitos internos.