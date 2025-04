¿Por qué no hay que espantar a las lagartijas y que beneficios traen para el jardín?

Por qué no hay alejar a las lagartijas del hogar

Es más frecuente leer en las redes sociales sobre la presencia de lagartijas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos consideran su aparición como una plaga y que la misma tiene que ser controlada por las autoridades. Sin embargo, el secreto está en que se las debe dejar que habiten en los jardines y patios.

Es común verlas por las noches y más que nada en determinados rincones de la parte exterior del hogar. Aunque algunas son más curiosas e ingresan a las habitaciones para explorar determinadas partes como son los huecos de los techos. Para algunos puede tratarse de un problema que necesita el llamado de un especialista para evitar la presencia de varias de ellas.

"Desde que esta chad vive en el pasillo de mi departamento, ya no hay moscas ni mosquitos", expresó Charlestown1992, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que el insecto se encuentra en la parte de la pared casi en contacto con el techo. Un posteo que estuvo acompañado de varios comentarios positivos y felicitando la presencia del este "inquilino". "Acá, en casa, hay varias en el jardín y las amo aunque de vez en cuando me pego un julepe cuando salen de la nada", señaló una mujer.

¿Por qué no hay que eliminar a las lagartijas?

Lo primero a mencionar es que no representan un peligro para las personas, porque sucede todo los contrario cuando nos divisan. Al notar la gran diferencia de tamaño, este insecto decide alejarse debido a que entiende que su vida puede llegar a correr determinado riesgo y es por ello que se esconden en determinados rincones del hogar como del sectores del exterior.

Otro elemento a considerar es que la lagartijas pequeñas que se observan en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires son de ayuda para controlar determinadas plagas. Esto es producto de que se alimentan de hormigas, arañas, escarabajos y mosquitos. Además, se desprende que no transmiten ningún tipo de enfermedad que pueda llegar a generar complicaciones en la salud de las personas.

Por otro lado, la presencia de estos insectos está reservado para momentos del año cuando la temperatura comienza incrementarse. Es muy frecuentes verlos durante septiembre y finales de marzo. Luego, se esconden en diferentes grietas o cuevas bajo la tierra para iniciar el proceso de hibernación. Su pico de actividad es por las noches porque salen a buscar presas que se sienten atraídas por la luz y el calor que emiten los focos.

Otro elemento a considerar es que las lagartijas no son una animal para transformar como mascota, debido a el comportamiento que tienen y las necesidades que disponen. Lo mejor es dejarlas que convivan en el hogar y que sepan autosustentarse. Puede haber casos en los que muerdan, pero solo es por defensa y cierta sensación de que su vida corre peligro.