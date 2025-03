¿Son peligrosas las lagartijas que conviven en la Ciudad de Buenos Aires?

Qué tan peligrosas son las lagartijas de CABA.

La llegada de las elevadas temperaturas provoca que haya algunos cambios en el ecosistema y esto genera la presencia de lagartijas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas conviven en los parques y plazas, pero también suelen están presentes dentro de los hogares. Algo que despierta ciertas inquietudes en las personas.

Las olas de calor registradas en diciembre, enero, febrero y en el comienzo de marzo provocan que se produzca la detección de determinados insectos que antes no eran frecuentes. Es que las lagartijas buscan lugares cálidos para poder desarrollarse, pero además sienten cierta atracción por aquellos espacios iluminados para encontrar a sus presas preferidas y alimentarse.

"Lo único bueno de la humedad es que vuelven las lagartijas", expresó Okisamon, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el posteo, se puede apreciar un espécimen pequeño que está adherido a una pared. Lo primero a señalar es que no representan ningún peligro para las personas, debido a que no se trata de un insecto agresivo. De hecho, la presencia nuestra las ahuyenta porque entienden que podríamos representar una amenaza para su existencia. También es importante recordar que no transmiten enfermedades o parásitos y que su mordida no es una que vaya a provocar grandes inconvenientes de salud.

Es muy común verlas en hogares que tienen jardines, terrazas y patios, además viven cerca de muros que transmiten calor. Otro dato a considerar es que las lagartijas se alimentan de insectos que se encuentran atraídos por la luz. Una visita que es considera beneficiosa porque permite controlar el desarrollo de determinadas plagas.

¿Cómo evitar que ingresen?

Si bien, no representan un peligro para la vida de las personas, hay algunas recomendaciones naturales y no nocivas para evitar la presencia de las lagartijas dentro del hogar cuando se registren jornadas de intenso calor en la Ciudad de Buenos Aires.