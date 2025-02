¿Cuántos quesos hay y cuáles se recomiendan para armar una hamburguesa casera?

Qué quesos pueden usarse para la hamburguesa

Por lo general, las preparaciones de hamburguesas que se venden en locales de comida rápida y las recetas más populares que se encuentran disponibles en la web señalan que el queso cheddar amarillo, también de cierto tono anaranjado, es el ideal para acompañar la carne. Aunque existen otras variedades que se aconsejan probar.

Al momento de pensar en una hamburguesa hay una serie de ingredientes que no pueden faltar como son la carne, la sal, la pimienta, un buen pan que en los supermercados ofrecen gran diversidad de opciones y el queso. Además están aquellos que suman lechuga, tomate, cebollas y otros condimentos que mejoran no solo estéticamente sino también la calidad del plato.

"¿Vas a preparar hamburguesas caseras? Sal, pimienta y nuez moscada. Después me contás", expresó PedroLambertini, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen expone un disco de carne que está decorado por tres condimentos. El último es uno que no suele usarse, pero para probar algo distinto se recomienda triturarlo para obtener un sabor más intenso y se haga presente al momento de masticar. En lo que respecta al queso, el profesional de la cocina no dejó una indicación, sin embargo hay variedades a considerar.

¿Qué quesos se pueden usar?

Muchas veces, las hamburguesas es rechazada porque algunas personas buscan algo nuevo al comer una. Es por ello que varios chefs recomiendan que cada tanto se haga uso un estilo de queso distinto y no caer en la repetición del uso del cheddar para elaborar esta receta.

Provolone: se destaca porque se funde bien en contacto con calor y su sabor está presente pero no opaca a los demás ingredientes. Arzúa o Ulloa: se recomienda usar la versión tierna y al no disponer tanta maduración permitirá disfrutar del sabor de la carne como los demás topings. Rulo de cabra: no se derrite con facilidad y se combina muy bien con la cebolla. Emmental: se trata del queso que sus fetas tienen agujeros, se adhiere de gran manera a la carne y se combina muy bien picantes. Camembert: son de pasta blanda, se pueden fundir con facilidad por ende se colocan con la hamburguesa hecha y aportarán un sabor más que único. Raclette: se funde de gran manera y es ideal para aquellos que disfrutan del sabor de la carne mezclada con el queso. Gouda: es un reemplazante de calidad para el cheddar debido a su sabor. Azules: se recomienda consumir los se hicieron con leche de vaca porque funden mejor y aportan un sabor que la vuelve única a la hamburguesa.

El que se vende en supermercado no es Cheddar

En los supermercado se puede apreciar que en la parte de quesos y fiambres una gran variedad de marcas que ofrecen paquetes de queso cheddar para que las personas puedan realizar las mejores hamburguesas en la comodidad de su hogar. Sin embargo, este producto se encuentra bastante lejos de ser el original. Para los expertos de la cocina esta variedad es conocida como Cheddar Americano, que es uno fundido, con colorantes e ingredientes que se alejan del verdadero. Este último es de color blanco y que se produce en Somerset, Inglaterra.